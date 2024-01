Hipp-hopp, jön Vuk! – Ajándék színházi program a nagydémieknek

Fekete István egyik legismertebb és legsikeresebb állattörténete a Vuk. A regényből rajzfilm és számos színházi előadás született. A mesét nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is szeretik. Az árván maradt kis róka történetét a Veszprémi Petőfi Színház is színpadra vitte és a társulat felajánlotta, hogy a nagydémi családok ingyen vehetnek részt az előadáson. A színházi program nagyon jól sikerült – meséli Csetényi-Guba Mária. A Jelenlét Pont vezetője szerint mindenki élvezte az előadást, aminek a végén ráadásként a szereplőkkel közös fotó készült. „Egy anyukától tudom, hogy kislánya még éjfélkor is izgatottan mesélte az élményeit otthon. A visszajelzések alapján a résztvevő családok mindegyike nagyon jól érezte magát, így remélem a jövőben is tudunk majd hasonló programot szervezni” – mondja Csetényi-Guba Mária.

A Jelenlét Pont vezetője hálás a segítőjüknek, Lukács Lászlónak, aki egykori nagydémi lakosként a szívén viseli a település és a közösségi tér sorsát. Laci bácsi – ahogy a helyiek hívják – már régóta figyelemmel kísérte a munkájukat online, és egyszer aztán váratlanul betoppant hozzájuk. Épp három Zala vármegyei Jelenlét Ponttal tartottak közös szakmai napot, és Laci bácsi is bekapcsolódott. Induláskor pedig saját versével köszönt el a jelenlévőktől. „Annyira megható volt ez a gesztus és a költemény, hogy az idősek csak ültek és sírtak.”

Ettől kezdve Laci bácsi, aki amatőr festő és mellette versírással, szavalással foglalkozik, több programba is bekapcsolódott. Vállalta a Jelenlét Pont által meghirdetett kreatív pályázat zsűrizését és segédkezett a szervezésben. A kiírásra saját rajzzal, festménnyel és verssel lehetett jelentkezni és a pályázók mindegyikét díjazták. Lukács László amellett, hogy értékelte a munkákat, miniatűr festményeket készített a versenyzőknek. A programok sikerét és a résztvevők örömét látva pedig eldöntötte, hogy ahogy tud, segít a Jelenlét Pontnak és pártfogoltjainak. Felvette a kapcsolatot a veszprémi színházzal, akik szívesen mellé álltak; így juthattak el a nagydémiek a Vuk előadásra.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

