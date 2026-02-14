Hiteles, megszólítható papokra van szükség – Iskolalelkészeknek tartottak értekezletet Egerben

Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolában.

Követhető, hiteles, megszólítható, a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség, olyanra, aki többet lát bele a gyerekbe, mint amit ő maga elhisz magáról; ismeri a diákokat és azok családjait, észreveszi a nehézségeiket, és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudja irányítani a gyermekeket – fogalmazott Lóczi Tamás atya.

Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében.

Benyovszky Péter, a gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója az intézmény oktatás-nevelési elveiről, a technikum előnyeiről, erősségeiről beszélt: ezek közé tartozik a nyári gyakorlat, az üzemlátogatás, ahol a diákok találkozhatnak a megbecsültség, valamint a kitartás látható eredményeivel, ami hatékony motivációként szolgál a továbbtanulásuk szempontjából.

A megye második helyen álló technikumának igazgatójaként kiemelte: egy sikeresen működő katolikus iskolához kell olyan család, aki az iskolára bízza a diákokat; kellenek olyan diákok, akik szeretnek tanulni; kellenek felkészült pedagógusok; egy jól működő fenntartói háttér és egy jó együttműködés a plébániával.

Balog Gyula, a gyöngyösi Szent Bertalan-plébánia plébánosa és Hágen Pál Tamás káplán, iskolalelkész arról beszéltek, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, az iskolán keresztül a diákokkal és a szülőkkel.

Hangsúlyozták, hogy ne legyenek tabuk, a pap legyen megszólítható és nyitott arra, hogy bármilyen kérdésről lehessen vele beszélni, emellett szervezzen lelki programokat, kirándulásokat, közösségi eseményeket.

Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója; Köböl Zsolt főigazgató-helyettes és Csordás Judit pénzügyi csoportvezető az aktuális feladatokról, jubileumi alkalmakról, a katolikus iskoláknak szóló kiemelt országos és egyházmegyei rendezvényekről, a hitéleti programok felépítéséről, kereteiről beszélt.

Az értekezletet Ternyák Csaba egri érsek zárta, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy akkor sikeres a hitoktatás, ha a diákokat elvezetjük az istenhitre, a szentmisére és aktív tagjai lesznek az egyházközség közösségeinek.

A főpásztor reményét fejezte ki, hogy a most katolikus iskolában tanuló diákok erős alapokat kapnak és felnőttként majd az egyházközségek tartóoszlopai lesznek. Az egész társadalmat átitatja a gyermekvédelem kérdése, különös tekintettel a kortársbántalmazásra és az okos eszközök használatára, ezért fontos, hogy az Egyház, az egyházi iskolában tanító pedagógusok és lelkészek is foglalkozzanak ezzel a témával – hangsúlyozta az érsek.

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió

Forrás: Egri Főegyházmegye

