Hitoktatói továbbképzések a Kaposvári Egyházmegyében

Szeptember 18-án Váron István atya tartott előadást Kaposváron, az Örömút a hivatásomban. Hogyan őrizzem meg önmagamban a derűt? – Mentálihigiéné a hitoktatói gyakorlatomban címmel.

Az önismeretre épülő módszer mély és elgondolkodtató kérdéseinek segítségével a hitoktatók feltérképezhették erősségeiket, és átgondolhatták azokat a belső területeket is, melyek további foglalkozást igényelnek, hogy a derű tényleg őszinte derű maradhasson hivatásukban.

Október 6-án Balatonlellén Wald Péterné Tímea hitoktató várta a kollégákat, Kreatív foglalkozás – Játékok készítése a hittanórákhoz című gyakorlati képzésével. A sok-sok örömteli játék utána a hitoktatók elkészíthették azt az alapcsomagot, amelyet a hittanórákon használni tudnak tanítványaikkal összefoglaláskor, ismétléskor, új anyag tanításakor – vagy ha az öröm kedvéért játszani szeretnének. A játékok tankönyvfüggetlenek, többször is felhasználhatók, tartós anyagból készültek.

Január 12-én Sipos Edit az Alkotó gyermekbiblia című képzésével különféle lehetőségeket mutatott be a résztvevőknek a művészeti eszköztár használatával a Biblia üzenetének tolmácsolásához. Az alkotni jó, a Bibliát ismerni jó gondolat mellett a gyerekeknél a feszültségoldás, valamint a sikerélményhez juttatás miatt is hasznos módszert ismerhettek meg a hitoktatók.

Marcaliban január 22-én Bojtorné Király Márta tanító-hitoktató-gyógypedagógus várta az érdeklődőket Módszertani eszköztár az SNI-, BTMN-tanulók hitoktatásában című továbbképzésével. A továbbképzési nap előadással kezdődött, majd gyakorlati munkával fejeződött be.

Az előadó rávilágított az SNI-, BTMN-tanulókkal való foglalkozás nehézségeire, ugyanakkor a velük való foglalkozás megkönnyítésére saját fejlesztésű, több évtizede használt, igen jól bevált játékait, eszközeit mutatta be az érdeklődőknek.

A résztvevők ezeket ki is próbálhatták, vihettek is haza belőlük, illetve a látottak alapján otthon maguk is könnyen elkészíthették új hitoktatói eszközeiket.

*

A tavalyi tanévben elindult Teaházak – Hitoktatók szakmai összejövetele idén is meleg teával, finom pogácsával, süteménnyel várta az egy esperesi kerülethez tartozó civil hitoktatókat és lelkipásztorokat.

A hitoktatói teaházak helyszínei és a programok házigazdái változatlanok: Siófok-Kiliti – Billege Edit, Wald Péterné Tímea; Marcali – Gyulainé Domján Zsuzsanna; Kaposvár – Bakterné Magyar Margit; Barcs – Katona Istvánné Bea néni, Balogh Erzsébet; Csurgó – Némethné Miháldinecz Olga; Nagykanizsa – Deiszingerné Kiss Anna, Kovács Csabáné Évi.

Az idei első program témája mindenhol a családok felkarolása, a gyerekek bevonása a plébániai közösségbe, a szentmisére járás fellendítése volt. Közösségenként más-más módszerrel, de feltérképezték a lehetőségeiket; a résztvevők megosztották egymás között bevált jó gyakorlataikat, és a jövőbeni tervekről ötleteltek.

A szakmai kapcsolatok ápolása mellett a közösségépítés, a személyes támogatás is célja a teaházak vezetőinek, amikor egy-egy alkalmat megszerveznek kollégáik számára.

* * *

Novemberben Bakterné Magyar Margit, Juhász Piroska, Katona Istvánné, Takács Erika, Morvainé Rózsás Zsuzsanna, Gyulainé Domján Zsuzsanna bemutatóóráin vehettek részt az érdeklődő hitoktatók, ahol egymás munkáiba jobban belekóstolhattak, személyesebben megbeszélhették a hittanórai örömöket, nehézségeket, tapasztalatokat gyűjthettek a jó hitoktatási módszerekről.

A tanév második félévében lesz még lehetőség szakmai továbbképzésre, bemutató órákon való részvételre, valamint teaházi összejövetelekre is.

Szeretettel várják a rendezvényekre a hitoktatókat, azokat a civil hitoktatókat, papokat is, akik még nem tudtak részt venni e programokon.

Forrás és fotó: Kaposvári Egyházmegye



Magyar Kurír