Hitre nevelés és lábtoll-labda – A görögkatolikusok vették át a dunaújvárosi Gárdonyi-iskolát

Görögkatolikus hívek hazánk északkeleti térségében élnek nagy számban, de az elszármazottak révén más országrészekben is jelentős számú szórványközösségek vannak. Nincs ez másképp Dunaújvárosban sem, ahol az elmúlt évtizedben szépen fejlődött az egyházközség Kovács István parókus vezetésével. Mára olyannyira sok lett a hívő, hogy szükség volt templom építésére is. Kocsis Fülöp ellátogatott az építkezésre, érdeklődéssel nézte, hol tartanak a munkálatok, és igyekezett tisztázni a kivitelezőkkel és a helyiekkel néhány fontos részletet.

A dunaújvárosi látogatás másik apropóját egy iskolaszentelés adta. A Hajdúdorogi Főegyházmegye köznevelési intézményhálózatának bővítését koncepcionálisan tervezi azokon a településeken, ahol a (szórvány)közösségek megerősödnek. Kocsis Fülöp metropolita elérkezettnek látta az időt, hogy az Egyház szolgálatát mint iskolafenntartó is megerősítse Dunaújvárosban, ezért a Gárdonyi Géza Általános Iskola fenntartói jogának átvételét kezdeményezte. Ez minden szükséges támogatást megkapott, a hatósági folyamat jogszerűen lezajlott, az iskola 2020. szeptember 1-től Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola néven, a város második egyházi köznevelési intézményeként folytatja működését.

Természetesen az intézménybe nem csak görögkatolikus gyerekek fognak járni, a főegyházmegye vállalja a jövőben is az iskola jelenlegi beiskolázási körzetéből származó tanulók fogadását, de a keresztény értékek iránti elköteleződés feltétele lesz az iskolai felvételnek a továbbiakban.

Az intézményt 239 tanulóval, húszfős nevelőtestülettel és hét egyéb munkakörben foglalkoztatott alkalmazottal vette át a Hajdúdorogi Főegyházmegye. Az intézmény értékálló hagyományait megtartva tervezik kiépíteni annak új, görögkatolikus arculatát.

A diákok izgalommal várták az érsekségről érkező vendégeket. Kocsis Fülöp már az udvaron elvegyült közöttük, kérdezgette őket és elmagyarázta nekik azt is, hogy köszönnek a görögkatolikusok; persze az előre készülő gyerekek már zengték előre, hogy „Dicsőség Jézus Krisztusnak”.

Az aulában egy műsor keretében a diákok bemutatták szeretett iskolájuk értékeit. Főszerepet kapott a tánc és a lábtoll-labda, amely bámulatba ejtette a jelenlévő papokat, és nagy örömmel fogadták el a bemutató műsor végén a diákoktól ajándékba kapott lábtollat.

Ez a különleges sport Kínában háromezer éves múltra tekint vissza. Hazánkban 1993-ban rendezték meg az első versenyt, majd hamarosan megalakult Újszászon a Magyar Lábtoll-labda Szövetség, amihez a Gárdonyi-iskola is csatlakozott két éve – mesélte az edző, testnevelő tanár. A közeljövőben két országos szintű versenyt fognak rendezni az iskolában. Ha a járványhelyzet erre lehetőséget ad, október 10-én a Gárdonyi ad majd otthont az országos lábtoll-labda bajnokságnak is.

Az itteni diákok nemcsak lelkesen űzik ezt a sportot, de sikeresek is benne: ide jár az országos ranglista tizedik helyezettje, valamint az országos diákolimpia bronzérmese is, ezen felül csapatban a Kárpát-medence kupán és az országos bajnokságon is ezüstérmet szerzett az iskola. A Gárdonyi lábtoll-labdásai is bekerülnek majd a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség közeljövőben megalakuló speciális sportok bizottságába.

A tánc sem kevésbé sikeres sport az iskolában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy tavaly felvettek egy diákot a Balettintézetbe – mesélte a táncot oktató pedagógus. A gyerekek a műsor kertében bemutatták tehetségüket.

Kovács István dunaújvárosi szervezőlelkész az ünnepségen úgy fogalmazott: „Azért fogunk imádkozni, hogy a Lélek legyen jelen az épületben, összetartás uralkodjon, és ne széthúzás. A tantestülettel nagy vágyunk, hogy fantasztikus dolgokat érjünk el együtt. Jó érzés, amikor már a másik nézéséből tudjuk, milyen napja van, van-e problémája, tudunk-e segíteni rajta. A gyerekekkel is ezt szeretnénk elérni.”

Kocsis Fülöp érsek-metropolita kötetlen szavakkal felvezette a gyerekeknek a szentelési szertartást: Amikor most imádkozni fogunk, kérjük az Istent, a Mindenhatót, aki megteremtette ezt az egész világot, megalkotott, létrehívott egyenként minket, hogy jöjjön el, legyen itt, a jelenlétével töltse be és szentelje meg ezt az iskolát, a tornatermet, a tantermeket, a báltermet, az udvart.

„Azt a titkot elárulom nektek, hogy eddig is itt volt a Jóisten – tette hozzá. – Mert nincs olyan hely a világon, ahol ne volna jelen, de ezt nem mindenki tudja. Attól kezdve, hogy a Gárdonyi egyházi, görögkatolikus iskola lesz, csak annyi változik, hogy lassan megértjük, felfedezzük, hogy mit jelent tudni Isten jelenlétéről.”

Mi, emberek nem tudjuk pontosan mekkora Isten szeretete és az ereje, ezeket folyamatosan fedezzük fel, tapasztaljuk meg életünk során. Amikor imádkozunk, és beszélgetünk a Jóistennel, kapcsolatba kerülünk vele, ezáltal egyre jobban megértjük, hogy milyen ő, egyre jobban megértjük a világot, és magunkat is. Lassan felvilágosodik az értelem, és rádöbbenünk, hogy milyen szép is ez a világ.

Amikor imádkozunk, nemcsak az értelmünk nyílik meg, hanem a szívünk is, és nagy változást hoz, hogy lassacskán a szívünkkel kezdjük el megérteni a világot. Minél többet imádkozunk, annál jobban megnyílik majd a szívünk, és azon keresztül az értelmünk.

Kocsis Fülöp elmondta: Hajdúdorogon az ünnepélyes évnyitón hangzott el a mondat, amit mottóul választott erre a tanévre iskoláiba a Görögkatolikus Egyház: „Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem.”

„Isten ismer minket, és mostantól ebben az iskolában mindent megteszünk, hogy mi is minél jobban megismerjük őt. Nemcsak tudást és ügyességet, hanem a hitben, szeretetben való növekedést szeretnénk átadni nektek onnantól kezdve, hogy görögkatolikus lett ez az iskola” – zárta beszédét Fülöp atya, aki miután megszentelte az olajat, megkente vele a négy égtáj felé az aula négy oldalát, majd egyesével körbejárta a tantermeket, és megszentelte azokat.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Hekler Melinda

Magyar Kurír