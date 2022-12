Hivatásunk, hogy a béke munkásai legyünk – Ferenc pápa a vatikáni karácsonyi koncert művészeihez

A harmincadik alkalommal megrendezett koncerthez – amelynek védnöke a Kulturális és Oktatási Dikasztérium Gravissimum Educationis Alapítványa, és amelynek témája a béke – számos pop-, rock-, gospel- és operaénekes csatlakozott. A jótékonysági céllal szervezett karácsonyi koncert a Don Bosco Mission ukrajnai tevékenységét támogatja. A zenei programot december 17-én vették fel a Via della Conciliazionén található Auditoriumban.

Ferenc pápa beszédében mindenekelőtt köszönetét fejezte ki a hozzá intézett születésnapi jókívánságokért, továbbá azért, hogy az előadóművészek a békét választották a harmincadik karácsonyi koncert témájául. „A béke minden jónak a szintézise, amire vágyhatunk. Megéri, hogy anyagi, szellemi és lelki energiánk legjavát a békére fordítsuk” – emelte ki pápa.

A békét napról napra építjük, a béke utáni vágyunk elkíséri és motiválja mindennapi életünket. Sajnos azonban ebben a történelmi pillanatban a béke egyben sürgősségi vészhelyzet, ahogy ezt a koncerttel egybekötött szolidaritási projekt jelmondata is kifejezi. Ukrajnában a Don Bosco Mission szalézi szerzetesei a lakosság mellett állnak, a menekültek befogadásán, az élelmiszerek és gyógyszerek szétosztásán dolgoznak. A vatikáni koncert a szalézi misszió e munkáját kívánja támogatni – utalt rá a Szentatya, majd hangsúlyozta, hogy mindnyájan, bármilyen szerepkörben is tevékenykedünk, arra vagyunk hivatva, hogy a béke munkásai legyünk, hogy imádkozzunk és munkálkodjunk a békéért.

Sok művész csatlakozott a projekthez, tanúsítva, hogy ők is ki akarják fejezni szolidaritásukat a háborútól szenvedő testvéreink iránt, másrészt azt bizonyítva, hogy karácsony ünnepe arra szólít minket, hogy közelebb érezzük magunkat hozzájuk – mondta a Szentatya, majd arra emlékeztetett, hogy az üzenet, amelyet Isten szava minden évben hozzánk intéz az adventi időszakban, nem a lemondásról, szomorúságról szól, hanem a remény és az öröm üzenete, amelyet magunkévá kell tennünk és közölnünk kell másokkal. Ebben kap szerepet a zene és az ének is. A karácsonyi liturgia és a népi hagyományok tele vannak zenével és énekekkel. Maga az evangéliumi szakasz is szól az angyalok himnuszáról, akik így énekelnek: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön Isten kedveltjeinek” (Lk 2,14) – idézte Ferenc pápa Lukács evangéliumát. – A művészek énekükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a szeretetnek és az életnek ezt az üzenetét terjesszék, megérintik sok ember szívét, és kiszélesítik a testvériség határait. Isten így működik az emberi történelemben, még a fájdalmas és vigasztalan helyzetekben is: irgalmasságával hív mindnyájunkat, felhasználja tehetségeinket, csakúgy, mint korlátainkat, és üdvözíteni akarja az emberiséget. Mindennap úgy, mint karácsonykor!

„Kedves barátaim, a ti tehetségetek ajándék és egyben felelősség, legyetek ennek tudatában, és legyetek érte hálásak” – hangsúlyozta a pápa, idézve Szent II. János Pál művészekhez írt leveléből: „szenvedélyes odaadással keressétek a szépség új megjelenéseit, hogy azt a világnak továbbadjátok” (Levél a művészeknek, 1999. április 4.). A zene megnyugtat, párbeszédre késztet, kedvez a találkozásnak és a barátságnak. Ebben az értelemben nyitott út a békéhez – szögezte le Ferenc pápa a karácsonyi koncert művészeihez intézett beszédében, majd szívből áldását adta és kérte Isten áldását rájuk, végül szép koncertet kívánva búcsúzott el tőlük.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír