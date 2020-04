Hívd fel te is a nagyszüleidet! – buzdítanak a ferencesek kampányukban

Nemcsak Győrfi Pál, de hirdetések, kihelyezett plakátok és számos felhívás emlékeztet minket nap mint nap arra, hogy a koronavírus-fertőzés az idősekre nézve különösen veszélyes. Ezt figyelembe véve március 18-tól látogatási tilalom lépett életbe az ország valamennyi idősotthonában, szociális intézményében; az otthonukban élő idősek számára pedig egyáltalán nem javasolt a lakóhely elhagyása.

A ferences fenntartású szociális és idősotthonok dolgozóinak javaslatára a ferencesek magyarországi rendtartománya „Hívd fel a nagyszüleidet!” mottóval kampányt indított március végén. A kezdeményezéssel azokat szeretnék megszólítani, akiknek nagyszülei most idősotthonokban, szociális intézményekben vagy akár otthonukban tartózkodnak, a járvány miatt viszont nem láthatják őket. Szeretnének mindenkit arra biztatni, hogy hívják fel őket telefonon.

„Hívjuk fel nagyszüleinket, szüleinket vagy azon idős embereket, akik sokat jelentenek számunkra, de a járvány miatt nem láthatjuk őket! Ha pedig úgy érezzük, hogy telefonon már nem tudunk beszélgetni, küldjünk nekik fényképet, rajzot, emléket egy régi közös eseményről. Apró cselekedet ez, amellyel valóban nagy örömet tudunk szerezni” – javasolják a szervezők.

A látogatási tilalom a ferences fenntartású intézményekben is érvényben van. Bár az intézkedés a lakókat védi, akiket ezekben a hetekben különösen is óvni kell a fertőzéstől, elszigeteltségük nagy lelki nehézségekkel jár számukra. Most különösen fontos, hogy érezzék: a család nem hagyta el, nem felejtette el őket, hanem aggódik értük, törődik velük.

A ferences intézményekben a gondozók mindennap ellenőrzik a lakók telefonjának töltöttségét, segítenek nekik az online levelezésben, kapcsolattartásban. Minden – a gyermekektől, unokáktól, ismerősöktől érkezett – levél, e-mail, rajz, telefonhívás vagy akár Skype-beszélgetés hatalmas örömet és erőt ad az idősek számára.

Keressük tehát őket, és imádkozzunk értük! – biztatnak a ferencesek.

„Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat. Csak kis dolgokat tehetünk, nagy szeretettel.”

(Kalkuttai Szent Teréz)

Forrás és fotó: Ferences Sajtószolgálat

