Hogy Isten megszülethessen benned – Ferences ifjúsági zarándoklat augusztusban

Az idei zarándoklat jelmondata: „Érettünk útközben született…”, mely Szent Ferenc karácsony esti zsoltár-összeállításából származik. Szent Ferenc szüntelenül szemlélte a megtestesülés misztériumát. Hogy saját szemével láthassa, milyen egyszerűségbe és szegénységbe született meg a világ Megváltója, éppen 800 éve, 1223 karácsonyán a Greccio nevű kis falu lakóival az erdőben felállította az első betlehemet. A jubileum apropóján karácsonyi tematikát fog követni az idei zarándoklat is. Jézus útközben születik erre a világra. Nem az otthon kényelmében, nem biztonságos és előre megszervezett körülmények között, hanem útközben, amikor éppen „eljött [Mária] szülésének ideje”. Éppen ezért kelnek útra a zarándokok, hogy útközben Isten megszülethessen minden résztvevőben.

A zarándoklat vallásos jellege és a grecciói karácsony témája a napi programok beosztásában is kifejeződik: a napok „lelki gerincét” a reggeli és esti zsolozsma, a szentmise, az elmélkedés, a csend és a rózsafüzér imádság adja. Emellett beszélgetésre, ismerkedésre és vidámságra is kínálkozik lehetőség. A zarándoklat egyik célja, hogy segítse azokat, akik élethivatásukat keresik, akik az útkeresés, elköteleződés különböző fokain állnak, de a korábbi zarándoklatok tapasztalata, hogy többen itt találtak rá későbbi házastársukra is.

A napi táv 20–25 kilométer változatos terepen, viszonylag erős tempóban. A csomagokat teherautó szállítja, a zarándokoknak csak a napi felszerelést, élelmet kell vinniük. Napközben három-négy alkalommal találkoznak a kísérőautóval – ilyenkor azok, akik nem bírják a napi távot, beszállhatnak, és előremehetnek a következő szálláshelyre. Mindennap biztosítanak egyszeri meleg ételt, a többi étkezésről mindenki maga gondoskodik. Útközben a kenyérbeszerzés központilag történik, de a kenyérre valót mindenki maga hozza, lehetőleg úgy, hogy zarándoklat közben ne kelljen vásárolni. Szállás saját sátorban (egy éjszaka mindenképp, de tetszés szerint a többi éjszaka is lehet sátorozni) vagy plébániai épületekben, kollégiumokban, iskolákban lehetséges.

A részvételi díj 15000 Ft (amely nem tartalmazza az oda- és hazautazás költségét).

A részletes program ITT található, a zarándoklat Facebook-eseménye pedig ITT érhető el.

Jelentkezni online a www.ferencesek.hu/zarandoklat címen elérhető űrlapon keresztül lehet.

Jelentkezési határidő: augusztus 1.

A zarándoklatra meghívó videó alább megtekinthető.

Forrás: Ferences Rendtartomány

Fotó és videó: Moldoványi Barnabás

Magyar Kurír