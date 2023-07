Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát megáldotta a Jelenlét Pontot Nagydémen

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált országos projekt célja, hogy a háromszáz leghátrányosabb helyzetben lévő települést fejlessze. „A mai nap nemcsak az áldáskérésről szól, hanem a hálaadásról, az eddig elért eredmények megünnepléséről is” – mondta Bokros Márk atya, a program rendi felelőse.

A Nagydémen két éve indult program részeként egy éve működik egy felújított régi családi házban a Jelenlét Pont. „Olyan ez, mint a szerzeteséletben a beöltözés: már ismerjük egymást, elteltek az első hónapok, ha nem is megváltoztathatatlanul, de kialakult egy szokás az együtt élésben, a közös munkában – tudatosabban, újult lendülettel folytatjuk a már megkezdett utat” – fogalmazott Bokros Márk.

Mint mondta: Szent Benedek, a bencés rend alapítója a felzárkózás, fejlődés kapcsán valószínűleg a közösségre és a mértéktartásra hívná fel a figyelmet. A közösség tagjaiban számtalan és sokféle értéket és adottságot hordoz, és annak lehetőségét, hogy ezt kibontakoztassuk és a kölcsönös tanulás révén meg is osszuk egymással. „Senki sem birtokolja a tökéletességet vagy a mindentudást, hanem közösen kell rájönniük arra, hogyan is tud előrelépni a közösség. Ezt éljük át mi is nap mint nap, akik ennek a háznak a munkatársai vagyunk. Vannak elképzeléseink, van tudásunk arról, miről is szól a felzárkózás, a közösségfejlesztés, de ez nem jelent minden esetben működő receptet. Nekünk is éppúgy meg kell tanulnunk itt, ezen a helyen a közös munkát, a sikereken és a hibákon keresztül, hogy az valóban a miénk legyen.”

A mértéktartásról sem szabad azonban megfeledkezni – emlékeztette a jelenlévőket Bokros Márk atya. – Nem szabad csak számokban, eredményekben gondolkodni és mindenki számára azonos elvárásokat, kihívásokat megfogalmazni. Az egyensúlyt kell keresni, amelyben mindenki megtalálja a maga biztonságát és bátorítást jelentő közegét, „ahol annyit tud növekedni, amire már készen áll, és abban halad előre, ami akkor számára a legfontosabb” – tette hozzá a szerzetes.

Kálmán Andrea polgármester köszönő szavait távollétében az alpolgármester tolmácsolta. Ahogy azt a településvezető megfogalmazta: Nagydém új, eddig nem ismert lehetőséget kapott a programmal, emelve a helybeli életminőséget és biztosítva a szolgáltatásokhoz való könnyebb hozzáférést, valamint közösségi programokat az ott élőknek.

Az ünnepségen részt vett a program miniszterelnöki biztosa, Vecsei Miklós is, aki egyben a projektet koordináló Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. A jelenlévőkhöz szólva felidézte, hogy az evangéliumban Jézus a leprás meggyógyításakor azt mondta: „Akarom, gyógyulj meg!” Ennek kapcsán Vecsei Miklós kiemelte:

Ez az akarás, amit mi jelenlétnek hívunk.”

Arra biztatta a Máltai Szeretetszolgálat segítőit és a Jelenlét Pont munkatársait, hogy legyenek nyitottak és mutassák meg a világnak, hogy egy apró lépés ugyanúgy siker, még ha a többség nem is tartja annak. Mint mondta, azért jelentős, hogy a főapátság is csatlakozott a programhoz, mert „a nagy közösség, a nagy hálózat tud erőssé tenni egy kis közösséget.”

Hortobágyi Cirill főapát arról beszélt, hogy az akarás mellett szükség van Isten áldására is, csak így érhetünk el eredményeket. „Istentől várni csak a megoldást anélkül, hogy mi beleállnánk a dolgokba, felelőtlenség lenne. Itt az a jó, hogy vannak emberek, akik ebbe beleálltak” – mondta. Majd az Úr áldását kérte a házra, az ott dolgozókra, a nagydémiekre és minden jelenlévőre.

A Jelenlét Pont megáldására az óvodások ünnepi műsorral készültek. Ennek köszönhették a legmeghatóbb pillanatot is. A gyerekek közös éneklésre hívták a jelenlévőket.

Szerzetesek és helyiek, munkatársak és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat képviselői, a főapát és a miniszterelnöki biztos egymás kezét fogva énekelte Halász Judit dalát, amelynek refrénje Babits Mihály versének részlete: „Mindenik embernek a lelkében dal van, / És a saját lelkét hallja minden dalban. / És akinek szép a lelkében az ének, / Az hallja a mások énekét is szépnek.”

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Majoros Árpád Csaba/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír