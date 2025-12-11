Hűség a szolgálatban – Átadták a Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak a Nyolc Boldogság Díjakat

A máltai szolgálat különleges feladat és felelősség: azok a munkatársak, akik ezt a szolgálatot végzik, életüket annak szentelik, hogy másokon segítsenek. A Nyolc Boldogság Díjat a Máltai Szeretetszolgálat 2022-ben alapította azzal a céllal, hogy megköszönje az elkötelezett munkáját azoknak a kollégáknak, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 vagy hamarosan 40 éve teljesítenek szolgálatot a szervezetnél.

A Nyolc Boldogság Díjakat a Nyugat-Dunántúl régióban Szalai Ferenc régióvezető, Ráczné Németh Teodóra regionális szakmai vezető és Varga Zsuzsanna fejlesztésekért felelős vezető adta át az acsádi Gondviselés Háza Időskorúak Otthonának dísztermében, november 19-én.



A Nyolc Boldogság Díjakat az Észak-Alföld régióban december 1-jén Szabadhegÿ Péter elnök, Martos Levente Balázs püspök, országos lelkivezető és Fodor András atya, a régió korábbi vezetője adta át Debrecenben, az Egyházmegyei Kateketikai Központ épületében.



A Nyolc Boldogság Díjakat december 2-án Lantos Szilárd, a Modellprogramok vezetője; Hajdu Krisztina, a Felzárkózó települések program országos vezető szakértője; Kiss Dávid, a Jelenlét misszióért felelős vezető, valamint Paluska-Nagy Adrienn, a Modellprogramok módszertani felelőse adta át Budapesten, a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban.



A szervezet Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökének szavaival mondott köszönetet a díjazott munkatársak szolgálatáért: „Amikor mások terhét magunkra vesszük, a sajátunk lesz könnyebb, amikor beteget gyógyítunk, a saját szívünk sebe gyógyul, amikor szomorút vigasztalunk, a lelkünk talál nyugalmat, amikor mások szenvedését enyhítjük, saját töviseink hegye csorbul, amikor adunk, mi gazdagodunk és átéljük a feltámadottak örömét.”

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

