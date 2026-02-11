Hűségben, szabadon – Megkezdődött a házasság hete a Váci Egyházmegyében

Hazánkban 2008 óta rendezik meg a házasság hetét – a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A kezdeményezés Angliából indult, mára négy kontinens huszonegy országába jutott el.

A Váci Egyházmegyében az idei eseménysorozatot a veresegyházi Szentlélek-templomban celebrált püspöki szentmise nyitotta meg.

Jézus azt mondja az apostoloknak: „Ti vagytok a föld sója.” A só nélkülözhetetlen a háztartásban, nélkülözhetetlen az élethez. Ízt ad és megvédi az ételeket a romlástól – mondta az elhangzott evangélium kapcsán homíliájában Marton Zsolt megyéspüspök. Hozzátette:

A házaspárok, ha tanúságot tesznek örömükről, ha a házasság testi-lelki szépsége sugárzik belőlük, „ízt adnak” a világnak, boldogságot közvetítenek, a föld sójává válnak.

A jó házasság – mint ahogy a papság is –, képes megmutatni azokat a tényezőket, amelyek megvédik a házasságot a romlástól, és megtartják a krisztusi szeretetben.

Az idei házasság hete jelmondata: „A hűség szabadsága”. Mi a hűség? Sokak szemében idejétmúlt, a szabadságot pedig legtöbben félreértelmezik. Mi a Jézustól tanult hűségről, azaz kitartásról, az egymás mellett való elköteleződés ajándékáról szeretnénk tanúságot tenni ezen a héten – hangsúlyozta a főpásztor.

A hűség olyan evangéliumi kincs, érték, amely képessé tesz és „szabaddá edz” a házasságban az evangélium szerinti életre.

A hűség szabadsága azt jelenti, hogy a házaspár szabadon, újból és újból vállalja az egymás melletti elköteleződést, és ezáltal tanúságot tesz Jézus Krisztus szeretetéről – fogalmazott Marton Zsolt.

Szentbeszédében párhuzamot vont a házasok egymás iránti és a papok Isten iránti hűsége között. Nemcsak egymás mellett haladnak, hanem egymást kiegészítik, ezért képes hitelesen beszélni egy pap, szerzetes vagy püspök a hűségről. A hűség a papi és szerzetesi hivatásnak is nélkülözhetetlen eleme – hangsúlyozta a püspök. A saját életéből vett példával feltárta a hűség jelenlétét az életében, amely vezérfonalként követendő számára: egykori plébánosától, Horváth József atyától egy alkalommal a Beszélgetés a Mesterrel című könyvet kapta, az alábbi bejegyzéssel: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koszorúját.” (Jel 2,10b) Pappá szentelésekor jelmondatnak választotta ezt az igét. Később, az Úrtól megtapasztalt válasz alapján püspökszentelési igének a „Hűséges az Isten” (1Kor 1,9a; 10,13b) mondatot választotta.

János evangéliumában Jézus önmagáról mondja, hogy „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12), de bennünket, tanítványait is világosságnak nevez – hangsúlyozta a főpásztor. – Hivatásunk a világítás, amint a lámpásé, a mécsesé. A lámpás nem önmagától világít, hanem energiaforrásból meríti a fényét. Nekünk Isten az erőforrásunk az egymáshoz és a hozzá való hűséghez, és az erről való tanúságtételhez, a „világításhoz”.

A hűség szabadságában élő házaspár olyan, mint a Hold, amely a Nap fényét tükrözi vissza. Olyan, mint a hegyen épült város, amelyet nem lehet nem észrevenni

– zárta prédikációját Marton Zsolt püspök.

A szentmisén a Veresegyházi Szent Erzsébet Kórus énekelt; orgonán kísért Ella Gabriella.

A szertartás a jubiláns házaspárok, családok megáldásával zárult. A kerek évfordulót ünneplő, huszonegy jubiláló házaspár emléklapot vehetett át ebből az alkalomból.

