Hűségesnek maradni Krisztushoz – Vesperás Boldog Meszlényi Zoltán tiszteletére Budapesten

Boldoggá avatását követően Meszlényi Zoltán egykori esztergomi segédpüspök ereklyéjét – többek között – a budapest-terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templomban is kihelyezték tiszteletre, a püspök által 1938-ban felszentelt mellékoltárra, egy fülkében, ami azt a kistarcsai cellát mintázta, amiről úgy tudni, ott raboskodott Meszlényi Zoltán. A fülke Simon Sándor ötvös művész alkotása. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek akkor azzal adományozta az ereklyét a templomnak, hogy itt, Pest belvárosában évente gyűljenek össze a papok, és imádkozzanak az egyházmegyéért, papjaiért és papi hivatásokért. Így történt ez az idén is a vértanú püspök emléknapjához kapcsolódóan.

Mivel mindhárom esztergom-budapesti segédpüspök a pesti-belső espereskerületben szolgál, illetve él, ezért minden esztendőben egyikük vezeti az esti vesperást; az idén ezt a szolgálatot Mohos Gábor püspök, a Szent István-bazilika plébánosa vállalta.

Az énekes, ünnepi vesperást a templom énekeseinek segítségével a papság, a diakónusok és a szerzetesek együtt imádkozták.

A rövid olvasmány a Rómaiakhoz írt levélből (8,35) hangzott el: „Ki szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, üldözés vagy éhezés, mezítelenség, veszedelem vagy kard?”

Ezt követően Breznay István elmélkedett arról a hűségről, melyet az Úr megkíván tőlünk. Felelevenítette, hogy gyerekkorában miként érezte azt a szorítást, amit családja a kommunista diktatúra idején átélt azért, mert hívő emberek voltak és gyermeküket egyházi iskolába iratták be. Tudott a ferences tanárainak szenvedéseiről, melyek részben fizikai, részben pszichikai kínzásokból álltak, de ők példát mutattak nekik, akkori fiataloknak, hogyan is lehet a szorongattatásban is hűségesnek maradni, és hogy senki és semmi nem szakíthatta el őket Krisztus szeretetétől.

A mai korra átültetve mindezt arra biztatta a paptestvéreit és a híveket, hogy a mai kihívások közepette, a háborúk miatt, erkölcsi téren és a hírközlő eszközökön keresztül ránk áradó gyűlölettől maradjunk távol, ne engedjük, hogy a sátán így kerítse hatalmába szívünket, életünket, hanem a nagyböjti önfegyelmezéssel erősítsük meg szívünket, hogy mi is hűségesek maradhassunk Krisztushoz, ahogyan ezt a közelmúltban, a diktatúra idején a szentéletű atyák és Meszlényi püspök is tette.

A zsolozsma után Horváth Zoltán kanonok, a templom plébánosa megköszönte a résztvevőknek és a szónoknak a szolgálatát, majd felkérte az új belvárosi esperest, Kovács Zoltánt, a Szent István-bazilika helyettes plébánosát, hogy nyújtsa tiszteletadásra az ereklyét a jelenlévő papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek.

Ezután Mohos Gábor püspök az ereklyével áldotta meg a jelenlévőket és a papság után a hívek is hosszú sorban jöttek, hogy imádkozzanak Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanú közbenjárását kérve, a békéért és a Krisztushoz való hűségért, valamint személyes szándékaikra.

A vesperás megtekinthető a templom Facebook- és YouTube-oldalán is.

Forrás: Horváth Zoltán István/Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

Fotó: Topor Márta

Magyar Kurír