Húsz éve a hit, a közösség, a remény otthona a csingervölgyi kápolna Ajkán

Az ünnepen jelen voltak mindazok, akik húsz évvel ezelőtt részesei voltak a kápolna megszületésének: az építtetők hozzátartozói, az egykori segítők, a hívek és azok is, akik az elmúlt két évtized során itt erősödtek meg hitükben.

Köszöntőjében Udvardy György érsek hálát adott mindazokért, akik álmodni és áldozatot vállalni mertek azért, hogy Csingervölgyben a templom felépülhessen.

„Egy templom mindig meghaladja egy közösség erejét. Nem egyszerűen egy épületet emelünk, hanem Isten hajlékát. Húsz éve ez a templom az a hely, ahol Krisztus az Eucharisztiában közöttünk lakik, ahol vasárnapról vasárnapra összegyűlik az Egyház népe, hogy együtt ünnepelje az Urat” – fogalmazott.

A főpásztor kiemelte: a jubileumi hálaadás egyszerre szól az építőknek, az egykori kétkezi munkásoknak, a hitben előttünk járóknak és azoknak is, akik ma már nem lehetnek jelen, de életük fontos állomásává vált ez a kápolna.

Udvardy György érsek hangsúlyozta: minden templom a remény jele, amely mindig a jövő felé mutat, mert Isten ma is gondoskodni akar népéről.

Homíliájában az evangélium magvetőről szóló példabeszédéből kiindulva ezúttal nem elsősorban a földre hulló magról, hanem magáról a magvetőről elmélkedett. Rámutatott: Isten természete, hogy megszólítja az embert, kapcsolatot kezdeményez vele, és életre hívja.

„A mag Isten Igéje, Krisztus a magvető, és aki befogadja, örökké él” – idézte a főpásztor az evangélium előtti éneket, amely szerinte a keresztény élet egyik legfontosabb összefoglalása.

Az érsek hangsúlyozta, hogy a templom elsődleges küldetése éppen ez: helyet adni annak, hogy Isten Igéje újra és újra megszólaljon az ember életében. „Vasárnapról vasárnapra nem emberi bölcsességet hallgatunk, hanem magát az Istent, aki tanítani, megerősíteni és életre vezetni akar bennünket” – fogalmazott.

Beszédében arra is emlékeztetett, hogy Krisztus nem csupán tanít, hanem saját életével mutat példát. Az Eucharisztiában jelen lévő Krisztus ma is táplálja népét, és arra hívja a híveket, hogy életükben is megvalósuljon a búzaszem törvénye:

az önátadásból, az áldozatból születik valódi élet és maradandó gyümölcs.

Külön hangsúlyt kapott a templom jövőt formáló szerepe is. „Azok, akik húsz évvel ezelőtt felépítették ezt a kápolnát, nemcsak egy épületet hagytak ránk, hanem hitet, reményt és jövőt is. Isten házát építették, amely ma is az örök élet felé vezeti az embert” – mondta a főpásztor.

A szentmise végén Tál Zoltán esperes-plébános hálát adott a jubileum kegyelméért, és felidézte Csingervölgy bányászmúltját. Elmondta: a kápolna nemcsak Boldog IV. Károly király tiszteletére épült, hanem emléket állít annak a több mint egy évszázados bányászéletnek is, amely meghatározta a település történetét.

Az örökmécses ma is bányászlámpát formáz, emlékeztetve mindazokra, akik 1865 és 2004 között ezen a vidéken dolgoztak és építették családjuk, valamint közösségük jövőjét.

Tál Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik húsz évvel ezelőtt részt vettek a kápolna felépítésében, valamint Udvardy György érseknek, aki jelenlétével és tanításával tette teljessé az ünnepet.

A jubileumi szentmise végén a jelenlévők együtt adtak hálát azért, hogy a húsz éve megszakítás nélkül Isten Igéjét hirdető kis kápolna ma is a hit, a közösség és a remény otthona Csingervölgyben.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír