Huszadszor rendezték meg a ministránsok focikupáját az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében

A kupa története úgy kezdődött, hogy Simongáti György, a Havanna telepi Szent László-templom mindenese, vagyis Gyuri bácsi 2007-ben meghívta az egyházmegyei ministránsokat egy közös focira. Mindent előkészített. Elkérte az iskolák focipályáit, ahol hittant tanított, megszervezte, hogy a templomba járó nénik süssenek süteményt, szerzett érmeket, serlegeket, labdákat, játékvezetőket és mindent, amire csak szükség volt a játékhoz. Az első években még ketrecfoci volt, aszfaltos pályán… Idén már műanyag és műfüves pályán játszottak a ministránsok.

Gyuri bácsi fogalom volt. Nem csak a focikupán vett részt, hanem minden egyházmegyei ministránsprogramban segített. Mindig csinált valamit, mellette az élet soha nem volt unalmas. Valamit szerelt vagy reggeli ébresztőzött (nagy alumínium szemetesvödörrel, énekelve, hogy Bömböli a megafooon!), vagy az ételosztásnál adta át a tálcákat, jó étvágyat kívánva mindenkinek. De ha éppen nem volt semmi feladat, akkor is valamit csinált, észrevette, hogy egy asztal billeg és be kell állítani, vagy esetleg egy ajtó nem jól záródik. De szeretett történeteket is mesélni a régi időkről…

Idén 26 csapat, összesen 180 ministráns mérte össze ügyességét alsós, 5–6., 7–8., gimnazista és egyetemista korosztályban.

A játék két pályán zajlott délelőtt 9 órától egészen délután 4 óráig.

Gyuri bácsi idén tavasszal elhunyt, már nem jöhetett el a találkozóra. De biztos, vagyok benne, hogy – ahogy mindig is szokta – onnan felülről drukkolt a csapatoknak – számolt be Antal atya.

A különböző kategóriák helyezettjei:

alsósok

I. Újlaki Sarlós Boldogasszony-plébánia

II. Zugligeti Szent Család-plébánia

III. Mátyásföldi Szent József-plébánia

5–6. osztály

I. Szemeretelepi Szent István Király Plébánia

II. Zugligeti Szent Család-plébánia

III. Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébánia

7–8. osztály

I. Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János-plébánia

II. Újpest-Megyer plébánia

III. Babér utcai Szent Mihály-plébánia

gimnazisták

I. Szent Anna Ferences Templomigazgatóság

II. Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia

III. Mátyásföldi Szent József-plébánia

egyetemista

I. Zugligeti Szent Család-plébánia

II. Kőbányai Szent László-templom és -plébánia

Szöveg és fotó: Kálmán Antal ministránsreferens

Magyar Kurír