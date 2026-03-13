Ibrahim Faltas OFM Jeruzsálemben: Mennyi fájdalom nehezedik erre az áldott földre!

Jeruzsálem óvárosát is elérte az erőszak, amely szorításban tartja az egész Közel-Keletet: rakétatörmelék csapódott be a Szentföldi Ferences Kusztódia által működtetett általános iskolába, a Jaffa-kapunál. Ezek nehézfémdarabok, amelyek nagy sebességgel zuhannak alá, és amelyek ölni, pusztítani képesek. Az iskola üres volt – február 28. óta nincs tanítás. Nem szenvedtünk komoly károkat, és hála Istennek, nem voltak gyerekek, sem tanárok, sem más dolgozó az iskolában. A jelenlegi katasztrófa közepette ez újabb tragédiához vezethetett volna.

Aki a jeruzsálemi óvárosban él, annak nincs hová menekülnie, ahol biztonságban lehetne; nincsenek óvóhelyek, és nincs lehetőség sem ilyenek építésére, sem pedig biztonságos helyek kialakítására. A Beit Sahour-i Pásztorok mezején is lezuhant egy rakétadarab a palesztin kápolna közelében. Nem talált el senkit és nem okozott kárt, de a méretei olyanok, hogy már belegondolni is félelmetes, mi történhetett volna, ha éppen ott van valaki.

Megtört emberiség

A rakéták és drónok azoknak a kezei és karjai, akik nem akarják látni a megtört emberiség szemében a kétségbeesést, akik nem érintik meg az ártatlanul meghaltak élettelen testeit, akik nem hallják a gyermekek néma fájdalomkiáltását. Továbbra is sok rakéta hullik a libanoni határvidékre. A helyzet szörnyű, az emberek félnek, kétségbeesettek és rettegnek. Szerdáról csütörtökre virradó éjjel körülbelül 200 rakéta csapódott be, a rá következő éjjel pedig újabbak, amelyek miatt hatvanan megsebesültek.

A háború halált és szenvedést zúdít a libanoni népre; több mint 500 ezren menekülnek a romba dőlt városokból. A kiszolgáltatott emberek, a fogyatékkal élők, az idősek és a gyermekek ki vannak téve a hidegnek, élelem és alapvető ellátás nélkül. Mindeközben Jeruzsálem továbbra is le van zárva: aki nem az óvárosban lakik, nem léphet be a várost körülvevő kapukon. Jeruzsálem, a szent város, két hete nem fogadhatja a három monoteista vallás híveinek imáit.

A gyermekek és fiatalok keresztútja

Március 13-ra, péntekre a jeruzsálemi keresztény iskolák tanulói számára szerveztünk keresztutat, de a hatóságok a veszélyes és feszült helyzetre hivatkozva nem adták meg erre az engedélyt. Az iskolák már régóta készítik elő a 14 állomáshoz tartozó szövegeket: ezek olyan szavak és gondolatok, amelyek összefoglalják azoknak a gyermekeknek a szenvedéseit és aggodalmait, reményét és hitét, akik korukhoz képest súlyos és megrendítő helyzeteket élnek át.

Mi vagyunk a föld sója

Az idei keresztút logójának grafikája nagyon jelentőségteljes: egy keresztet terveztünk, amelyen a „Mi vagyunk a föld sója” felirat olvasható. A kereszt faanyagán négy kar nyúlik egy vörös szív felé, amely a két keresztág találkozásánál helyezkedik el, és amelynek gyökerei a jeruzsálemi tizenöt keresztény iskolát szimbolizálják. Erőteljes és egyértelmű utalás ez a mai keresztény gyermekekre és fiatalokra, akik a holnap asszonyai és férfiai lesznek, és akik hűek akarnak maradni gyökereikhez azon a földön, ahol a kereszténység született, azon a földön, ahol elődeik is hitben éltek.

A Krisztusban való élet mély értelme: „Maradjunk meg az egységben és a kitartásban.” A diákok – kicsik és nagyok egyaránt – már leírták személyes gondolataikat, olvasmányokkal és énekekkel készültek, rajzokat és plakátokat alkottak. Ezeket magukkal viszik majd a keresztútra, ahol Urunk szenvedéseiről elmélkedve felajánlják az ártatlanok szenvedéseit is, és békéért könyörögnek. Reméljük, hogy jövő pénteken a gyermekekkel együtt végigjárhatjuk a Via Dolorosát; reméljünk és imádkozzunk, hogy ez megvalósuljon. Mi, ferencesek sem jártuk be a Via Dolorosát a keresztút imádságaival, ami pedig különösen fontos ebben a nagyböjti időszakban.

A Szent Sír és az Utolsó vacsora terme továbbra is zárva van, ahogyan zárva maradt a Templomhegy is a ramadán utolsó péntekének imájára, és a siratófal sem látogatható. Mennyi fájdalom nehezedik erre az áldott földre!

Forrá és fotó (archív): Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír