Idén is adventi jótékonysági estre hív az ÉrMe Hálózat

Az ÉrMe Hálózat idén a „Csillogó Szemek 2025” projekttel jelentkezik a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat megerősítésére és megsegítésére. A célösszeg ebben az évben 15+ millió forint.

Az eseményen a házigazda szerepét az ÉrMe Páty Klub vállalta; az este koordinátorai Simon Zoltán és Kis-Tamás Barna lesznek.

A rendezvényre a regisztráció és az adomány utalásának határideje november 25., kedd.

A regisztrációs felületen, amely IDE KATTINTVA érhető el, minden további fontos információ és tudnivaló megtalálható.

A jótékonysági árverés tételeinek gyűjtését az ÉrMe Páty munkatársa, Simon Zoltán fogja össze, valamint minden helyi klubból segítik a szervezést. A szervezők klubonként 4–5 felajánlásra számítanak.

Amire aktuálisan a legnagyobb szüksége van a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnak: új kazán és a napelemes (szigetüzemű) rendszer újraépítése; hat fejlesztőpedagógus éves munkabére; villany, víz, gáz, tüzelő megoldása a szükséges helyeken; raktárőrzés – hogy csak néhány kiemelt területet említsünk.

A kezdeményezés mottója: „…egy emberi hídfőállás megerősítése”.

Az ukrajnai háború kitörésekor az ÉrMe Hálózat tagjai is részt vettek a logisztikai szervezésben: élelmiszeradományok szervezésében, mozgosításban, támogatások megszerzésében. Azóta a kapcsolati háló folyamatosan növekszik – Zaporizzsja, Kijev, Melnytsia-Podilska, Ternopil, Ivano-Frankivszk, Lviv (Lemberg) –, és ennek következtében a segítésnyújtás lehetőségei is gyarapodnak. Ez utóbbiban kiemelt szerepet játszik például a háborús veteránok intézetével való kapcsolat, akik a Lembergi Máltai Szeretetszolgálattal karöltve pszichológiai szakmai segítségnyújtásban, eszközök eljuttatásában működnek közre.

A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vezetője Makuk János. Az ügy az ÉrMe Hálózat által felkért védnökei: Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész, valamint Trill Zsolt Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész.

Az ÉrMe Hálózat részéről a projektet közvetlenül követik és támogatják Schumicky András és Schumicky György – egy három évtizedes szolgálat jelenében, mely mögött csak az egyik folyamatosan támogatást nyújtó közösség az ÉrtékMegőrző (ÉrMe) Hálózat.

További részletek az eseménnyel és a gyűjtés céljaival kapcsolatban ITT érhetőek el.

Az ÉrMe Hálózat célja: hálót szőni olyan emberek és szervezetek között, akik az üzleti életben a keresztény magyarság alapértékeinek megtartásával vesznek részt, s akik számára természetes, hogy az üzleti életben való részvétel célja nem önmagában az üzleti siker, hanem a szűkebb vagy tágabb környezetükben élő rászorulókkal való szolidaritás anyagi alapjainak megteremtése. Tevékenységükről ITT lehet tájékozódni.

Forrás és fotó: ÉrMe Hálózat

Magyar Kurír