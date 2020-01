Idén is elindult a #nemluxustáska kampány a rászoruló nőkért

A kampány célja idén is kettős: nők számára hasznos eszközökből és intim higiéniás termékekből ajándékcsomagot készíteni egy női táskában, melyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ad át rászoruló lányoknak és nőknek, valamint felhívni a figyelmet arra, hogy Magyarországon több ezer olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető női higiéniás termékeket.

A menstruációs szegénység nem csupán egészségügyi kockázatot jelent, de megfosztja a nőket méltóságuktól, és szégyenérzetet kelt bennünk. Ezen kíván segíteni a januárban újrainduló #nemluxustáska kampány.

Angliában a termékeny nők húsz százaléka érintett a menstruációs szegénységben, vagyis abban, hogy nem tudja megvásárolni az intim higiéniás termékeket, és bár hazánkban a női szegénység témájában több éve nem zajlik kutatás, így konkrét adatok nem állnak rendelkezésre, a karitatív szervezetek tapasztalatai azt mutatják, Magyarországon is jelentős probléma a menstruációs szegénység. A #nemluxustáska kampány ötletgazdái és megvalósítói 2019-ben országszerte tapasztalták az intim termékekkel és személyes üzenetekkel megtöltött női táskák hiánypótló szerepét.

Kovács-Pálffy Anna, a Máltai Szeretetszolgálat hajléktalan emberekkel és felzárkóztatással foglalkozó szociális munkatársa, a #nemluxustáska csapat tagja munkája során azt tapasztalta, sokszor azért marad rejtve a probléma, mert az érintettek nem is igazán tudnak hova fordulni. A menstruációs szegényég ugyanis nem csak az utcán élők problémája. A falusi nyomorban a feltételek sem adottak a női higiéniai termékek beszerzésére: gyakran egyetlen kisbolt van a településen, ahol rendkívül drágák a betétek, tamponok, ha vannak egyáltalán. Azok a nők, akik ilyen körülmények között nevelik a gyermekeiket, általában a saját szükségleteiket messze a családé mögé sorolják. Kovács-Pálffy Anna azt is hangsúlyozta, fontos lenne, hogy a hajléktalan emberekkel dolgozó szociális munkások mellett az általános és középiskolákban tanító tanárokhoz, védőnőkhöz vagy családsegítőkhöz is bátran fordulhassanak a nehéz helyzetben lévő lányok és nők.

Kovács-Pálffy Anna azt is hozzátette, sok esetben a #nemluxustáska kampányban átadott táskákban a rászoruló nők a személyes üzenetnek örültek a legjobban. „Rendkívül fontos minden, ami a táskákban volt, betét, sampon, dezodor, kézkrém, törlőkendő, de gyakran láttam, hogy a legnagyobb hatással a kis üzenetek voltak. Nagyon jól tud esni a hallgatásban élő hölgyeknek egy-egy bátorító szó, egy kedves vers vagy történet, ami erőt adhat, ami azt mutatja a nőknek: nem vagy egyedül a bajoddal. Van, aki együtt érez veled. Ezért is biztatunk mindenkit, hogy az ajándékcsomagba tegyen egy rövid személyes üzenetet.”

Huszka Ágnes, a kampány egyik alapítója úgy fogalmaz, a problémáról nemcsak beszélni kell, de tenni is lehet ellene. „A tavaly országszerte összegyűlt közel 10 000 adomány kiosztásán néhány alkalommal mi is részt vettünk Cserta Szandrával, a másik alapítóval, és döbbenetes volt látnunk azt a sok ápolt, csinos hölgyet, akik sorban álltak a táskákért. Ők azok, akik mellettünk utaznak a villamoson, vagy sorban állnak előttünk a boltban, csak épp üresebb kosárral, mint a miénk. A hajléktalan nők a legkiszolgáltatottabbak, és mellettük ott vannak azok a nők, akik szinte láthatatlanok. Akikkel találkoztunk, komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megőrizzék emberi és női méltóságukat, így nem is feltétlenül sejti róluk a környezetük, hogy bajban vannak.”

Cserta Szandra, a kampány ötletgazdája szerint nagyon fontos a lehető legszélesebb körben beszélni a témáról, hogy minél több hiteles információ lásson napvilágot ezzel kapcsolatban, és egyre kevésbé legyen tabu a téma. „A tavalyi kampány legnagyobb sikere a segítségnyújtás elképesztő mértékén túl, hogy Magyarországon is elindult a társadalmi párbeszéd az addig tabunak számító menstruációs szegénységről, hiszen változás is csak olyan területen várható, aminek tudunk a létezéséről. Számunkra hatalmas öröm, hogy számos cikk látott napvilágot a téma kapcsán, és országszerte céges, valamint civil kezdeményezések is zászlajukra tűzték ezt a kiemelten fontos kérdést. Természetesen még nagyon sok a tennivaló, éppen ezért az ismeret- és információátadás mellett a #nemluxustáska kampány célja a társadalmi érzékenyítés is. Bízunk benne, hogy idén is sokakat meg tudunk majd mozgatni, és még több nőnek tudunk segítséget nyújtani.”

A #nemluxustáska kampány 2020-ban is összefogásra buzdítja a nőket: január 2. és 31. között a hivatalos gyűjtőpontokon várják az adományokat. További információ a www.nemluxustaska.hu oldalon található, valamint a kezdeményezés hivatalos Facebook-oldalán.

A teljes cikk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapján olvasható.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Nemluxustáska.hu

Magyar Kurír