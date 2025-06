Idén is fesztiválhelyszínné vált az arlói jezsuita Jelenlét Ház udvara

Zene, kultúra, tánc, kiállítás, kerekasztal-beszélgetések, közösségi programok, jókedv és öröm jellemzi az arlói Udvar Fesztivált. Az elmúlt évekhez hasonlóan június közepén ismét megtelt helyiekkel a jezsuita Jelenlét Ház udvara, de voltak olyanok is, akik az országhatár túloldaláról érkeztek.

A csupa egyetemistából és fiatal felnőttekből álló önkéntes szervezőcsapat, valamint a Jezsuita Jelenlét Program munkatársainak célja a fesztivállal, hogy Borsod szívében új megvilágításba helyezze a roma közösséget és művészetet. A rendezvénysorozat a különböző hátterű, etnikumú és anyanyelvű emberek találkozásának helyszíne.

A Jelenlét Ház és a Mustó Péter Ház udvarán, két színpadon több mint húsz különböző program várta az érdeklődőket. Évről évre nő a fesztivál látogatottsága, a rendezvények sokszínűsége minden korosztály számára vonzó lehet. Góbé, Misztrál, Várkonyi Csibészek – csak néhány példa azon országosan elismert zenekarokra, melyek részt vettek az idei Udvar Fesztiválon. De a helyiek is kivették részüket, hiszen fellépett többek között az Arlói Vegyeskar és a nőklub. Különösen nagy sikert aratott a helyi fiatalokból álló Roma Big Band, a Szimfolk Zenei Műhely zenekara, akiknek mentorai idén már azok a fiatalok voltak, akik korábban maguk is a Szimfolkban kezdték a zenélést. A koncerteken túl kerekasztal-beszélgetés, különböző workshopok, kiállítás, filmvetítés és kézműveskedés is része volt a programnak.

Az egész fesztivált a jezsuita lelkiség keretezte. A nyitó szentmisét a Mustó Péter Közösségi Házban Sajgó Szabolcs jezsuita atya mutatta be, aki a liturgiába kicsiket és nagyokat egyaránt bevont. Az fesztivált hálaadó szentmisével zárta a közösség az arlói templomban, ahol a generális atya május végi látogatása után ismét felcsendültek a cigány liturgia egyedi dallamai.

Felszabadultság, természetesség, öröm és derű jellemezte az idei Udvar Fesztivált is, ahol tapintani lehetett a közösség erejét. Boldogan rohangáló gyerekek, fellépés előtt izguló kamaszok, üstök mellett tüsténkedő asszonyok, önkéntes szervezők és munkatársak szorgossága jellemezte ezt a hétvégét Arlóban. Akik ellátogattak a fesztiválra, bepillantást nyerhettek abba a munkába is, amit az arlói misszióban végeznek a jezsuita munkatársak.

A teljes képgaléria ITT megtekinthető.

Szöveg: Nagy Luca

Fotó: Pásztor Péter

Forrás: Jezsuita.hu

Magyar Kurír