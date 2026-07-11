Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban

Hazai – 2026. július 11., szombat | 13:35
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A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét szeptember 5-én, szombaton tartják a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban azok számára, akik idén ünneplik szentségi házasságkötésük 5., 10., 15. stb. évfordulóját. Regisztrálni augusztus 10-ig lehet a plébániákon.

A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg a székesegyházban: a 10 órakor kezdődő szentmisében az 5–35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében pedig a 40–70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát.

Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni.

A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házaspárok a szentmise kezdési időpontja előtt legalább fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba.

Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a  Káptalandombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre. 

Regisztrálni kizárólag a plébániákon, a plébánosoknál lehet – legkésőbb augusztus 10., hétfő 24 óráig.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír

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