Idén is közös hálaadó szentmisére hívják a jubiláns házaspárokat a győri székesegyházban

A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjét az előző évekhez hasonlóan idén is két csoportban rendezik meg a székesegyházban: a 10 órakor kezdődő szentmisében az 5–35. házassági évfordulójukat ünneplők, a 15 órakor kezdődő szentmisében pedig a 40–70. házassági évfordulójukat ünneplők adnak hálát.

Ülőhelyet és emléklapot kizárólag a határidőig regisztrált házaspárok számára tudnak garantálni.

A névre szóló ültetés miatt kérik, hogy a házaspárok a szentmise kezdési időpontja előtt legalább fél órával korábban érkezzenek meg a székesegyházba.

Akik idős vagy mozgásukban korlátozott hozzátartozóikat szállítják, felhajthatnak gépjárművel a Káptalandombra, de parkolási lehetőség csak korlátozottan áll rendelkezésre.

Regisztrálni kizárólag a plébániákon, a plébánosoknál lehet – legkésőbb augusztus 10., hétfő 24 óráig.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita

Magyar Kurír