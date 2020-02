A hűség nem unalmas – Idén is megrendezik a házasság hetét

„A tudomány arra hívja fel a figyelmünket, hogy a természet törvényei állandóak. Ennek a rendnek köszönhetjük, hogy világunk kiszámítható. Az ember abban különbözik a természet többi szereplőjétől, hogy értelmes és szabad döntésre képes lény” – emelte ki Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök a sajtótájékoztatón. A házasságban két ember szabadon dönt egymás mellett, ez az életre szóló elköteleződés pedig hasonló biztonságot adhat, mint a természet nem változó törvényei. Ez a kölcsönös biztonság napról napra épül. A házasságban – melynek fontos része a gyermekvállalás – megtapasztalhatjuk a közösség élményét, enélkül az ember magányos marad.

„Bár még el sem kezdődött a házasság hete, már száz település háromszáz programja került fel honlapunkra” – emelte ki Herjeczki Kornél, a Házasság Hete mozgalom országos koordinátora, a Harmat Kiadó igazgatója. A rendezvénysorozat célja, hogy kedvet adjon a házassághoz. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint tavaly több házasságot kötöttek, mint az előző évben, emellett a válások száma csökkent. Pedig a modern társadalom igen nagy kihívások elé állítja ezt az intézményt, hiszen azt sugallja, hogy elsősorban azt tartsam fontosnak, ami nekem jó, a házasságban viszont arra kell figyelnünk, ami nekünk jó. Ezen a héten az elköteleződésre szeretnénk ráirányítani a figyelmet, azoknak is segítséget kínálva, akik házasságukban nehézségekkel küzdenek.

Tari Annamária pszichoterapeuta szerint információs korunkban jobban kell vigyáznunk a párkapcsolatunkra, mint korábban. Ma úgy tűnik, mintha a házasság előtti idő egy olyan cukrászda lenne, amikor azt eszünk, amit akarunk, a házasságban viszont csak „száraz krumplis pogácsát kapunk”. A hosszú kapcsolatot sokan a „kéz- és lábbilinccsel” azonosítják. Napjainkban a mérhetetlen mennyiségű randiapplikáció azt sugallja, hogy a lényeg a vadászat izgalma, sokan a kapcsolatukban is ezt keresik. A pszichoterapeuta szerint a házasságban egy új kapcsolati tér alakul ki, melyben az 1+1 nem 2-vel egyenlő, ennek során ugyanis egy magasabb szintű kötelék jön létre. A házasságot a kölcsönös tisztelet és megbecsülés tartja egyben. A házasság olyan, mint egy cserép virág, ha nem műveljük, ha nem gondozzuk, előbb-utóbb elszárad. „Beszélgessünk egymással, mert a házasság legnagyobb ellensége a közöny” – hangsúlyozta Tari Annamária.

„A házasság hete nem általában a házasságot népszerűsíti, hanem a keresztény házasságra hívja fel a figyelmet” – emelte ki Fekete Károly református püspök. A házasság Isten teremtési tervében született meg. Ellenzői szerint a hűség unalmas, ellenben a kitörés a házasságból izgalmas. Ha valaki ragaszkodik a házastársához, az elfojtás, a paráznaság pedig kiteljesedés. Ezt a nézetet kell megfordítani, hangsúlyozva Isten eredeti szándékát.

A házasság hete idei nagykövetei Semsei Rudolf üzletember és felesége, Dobay Eszter. Mint elmondták, jegyesfelkészítésben is részt vesznek, tapasztalataik szerint a párok sokszor nem is a házasságra, hanem az esküvőre készülnek. A Semsei házaspárnak négy gyermeke van – két fiú és két lány. Gyakran szoktak vízitúrázni, éppen ezért a hajózás hasonlatán keresztül világították meg gondolataikat. „Ha valaki gyorsan akar valahova eljutni, menjen egyedül, de ha messzire szeretne menni, keressen egy társat.” A házasság kenujában ketten ülnek, nekik pedig folyamatosan kommunikálniuk kell egymással, máskülönben fel fognak borulni. A házastársak egy hajóban eveznek, ezért a közös érdekeket kell előtérbe helyezniük. Együtt kell evezni, mert ha valaki abbahagyja, akkor a kenu zátonyra fog futni. Fontos, hogy ebben a csónakban az Úr is benne ül, sőt, ő irányítja. Sokan azt hiszik, hogy kapcsolatukat egy ház építésével vagy egy új gyerek vállalásával helyre fogják hozni, ez azonban inkább egy vadvízi evezésre hasonlít, mert ami nem működik a normál vizeken, az a sodrásban még kevésbé fog. A házasság hete idei szlogenje: „csapatjáték szerelemmel”. Fontos az együtt eltöltött, minőségi idő, a humor és a játék. A párkapcsolat elején lobog a szerelem tüze, ám mint tudjuk, a nagy láng mellett nem lehet megmelegedni, a cserépkályhában égő tűz mellett viszont annál inkább.

A házasság hete központi programjainak fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A sajtótájékoztató moderátora Novotny Zoltán sportriporter volt.

A programokról ITT lehet tájékozódni.

Fotó: Bókay László

Baranyai Béla/Magyar Kurír