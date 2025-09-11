Idén is megrendezik Szentendrén a nyitott templomok hétvégéjét

A szakrális, összművészeti fesztiválon koncertet ad a StEfrem, továbbá a templomokban olyan fellépőkkel találkozhat a közönség, mint Szvorák Katalin, Tímár Sára és zenekara, a Simplicissimus Kamarazenekar, a Gemma Énekegyüttes és a Musica Beata kórus. A rendezvény vendége lesz Bősze Ádám zenetörténész és Lackfi János költő is – áll a Ferenczy Múzeumi Centrum MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, az ötödik alkalommal megvalósuló fesztivál megmutatja Szentendre gazdag művészeti, építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét és különlegessége, hogy ezen a hétvégén olyan, évközben zárva tartó szerb ortodox templomok – mint a Preobrazsenszka és a Pozsarevacska templom – is megnyitják kapuikat, amelyek csak ekkor láthatók. A templomok, imaházak meghosszabbított nyitvatartással, pénteken 15 és 20, szombaton és vasárnap 10 és 20 óra között látogathatók.

A hétvégén templomséták, kreatív programok, könyvbemutatók, előadások és koncertek várják az érdeklődőket a templomok, imaházak patinás falai között és a templomkertekben.

A programok szervezésébe a Ferenczy Múzeumi Centrum mellett a helyi vallási – katolikus, református, evangélikus, szerb ortodox, zsidó, baptista – közösségek és a város kulturális intézményei – a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Szentendrei Régi Művésztelep – is bekapcsolódtak.

A közleményben kiemelik, hogy a fesztivál ingyenesen látogatható, de az esti zárókoncertek belépődíjasok, mert a bevételből jótékonysági célt is támogatnak. Ahogy már hagyomány, a Szentendrei Karitász a felajánlott összeget rászoruló családok gyermekeinek nyári táboroztatására fordítja.

A koncertjegyekkel a Ferenczy Múzeumi Centrum minden kiállítása ingyenesen látogatható ezen a hétvégén.

A programokról további részletek a Ferenczy Múzeumi Centrum oldalán érhetők el.

Forrás: MTI

Fotó: Szentenderi Nyitott Templomok Hétvégéje/Facebook

Magyar Kurír