Idén is várja a vendégeket Máriakéménden a Petri György-zarándokszállás

Iskolai programok és osztálykirándulások is megvalósíthatók itt, valamint cserkészcsoportoknak is ideális a szép természeti környezetben található táborhely.

2025-ben felépült egy nagy befogadóképességű fedett-nyitott épületrész, melyben lebonyolíthatók a napi étkezések, de akár konferenciák és tanácskozások helyszínéül is kiváló.

A zarándokcentrumhoz több turista- és zarándokút (Mária-út, Szent Márton-út) is vezet, illetve innen tovább a Baranyai-dombság szép kirándulóhelyei felé – összesen 160 kilométer hosszan lehet a környéken kijelölt utakon túrázni és zarándokolni.

A máriakéméndi Vár-hegy, a Nagy-pincesor, a Szentkúti-kápolna és a kiépített Törökvári-pihenő is kedvelt célpont a kirándulók körében. A kegyhely közelében található az iható vizet adó, bővizű Templom-forrás.

A dombvidék kerékpározásra is kiváló alkalmat nyújt – a térségben több kiépített kerékpárút is van például Olasz, Szederkény, Bóly, Villány vagy Mohács felé.

A környékben több kiemelkedő turisztikai attrakció kereshető fel, mint például a Keleti-Mecsek területén a pécsváradi vár; a Mecsek legmagasabb pontja, a Zengő; az Óbányai-völgy a Pisztrángos tavakkal, a Ferde-vízeséssel és a Csepegő-sziklával.

Délkelet-Baranyában pedig megtekintésre csábít a bólyi kastélypark, a Batthyány-Montenuovo Mauzóleum, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely, a mohácsi termálfürdő, valamint Villány, ahol a híres pincesoron kiváló borkóstolón vehetnek részt az érdeklődők.

A táborhelyen, a kegytemplom emeleti termében kegyhelytörténeti-kiállítást alakítottak ki. A kegyhelyen idegenvezetést és túravezetést is tudnak biztosítani.

A kegyhely korábbi plébánosáról, Petri György atyáról (1965–1997) elnevezett zarándokszállás Máriakéménd település északi végétől 0,7 kilométerre található a Nagyboldogasszony-kegytemplom parkjában álló, 18. századi barokk műemlék kolostorépületben (GPS 46’ 03899, 18’ 45629).

A kétszintes épületben a vendégszobák az emeleten, a konyha és egyéb kiszolgálóhelyiségek a földszinten kaptak helyet.

A templom előtt van a Máriakéménd Kegytemplom nevű autóbuszmegálló, ahová menetrend szerinti járatokkal is el lehet jutni. Parkolási lehetőség a szálláshely udvarán biztosított.

A zarándokszállás 2026-ban április 25-től október 15-ig van nyitva. Téli időszakban a szálláshely nem üzemel.

A szálláshely összesen 38 férőhelyet kínál. A szobák elosztása: 6 négyágyas (szobánként 4 heverő), 1 darab 14 ágyas (7 emeletes ágy).

A konyhában a főzéshez és az étkezéshez szükséges minden felszerelés rendelkezésre áll. A konyha tartozéka továbbá 2 gáztűzhely, 2 hűtő és 2 mikrohullámú sütő.

A kertben szalonnasütőhely áll a vendégek rendelkezésre, ahol bográcsban való főzésre is nyílik lehetőség. A zarándokszállás kertjében elcsendesedésre, vagy tollasozásra, labdajátékokra alkalmas fás, füves terület található. A kinti foglalkozásokhoz asztalt és padokat tudnak biztosítani.

A zarándokszállás mögött az észak-keleti udvarrészben sátorozásra is van lehetőség.

Máriakéménden a település központjában, a helyi boltban van lehetőség élelmiszer beszerzésére. A környékbeli éttermekből – például Belvárdi Fogadó (Belvárdgyula), Akinhó Pizzéria (Szederkény) – van lehetőség étel kiszállítására is.

A zarándokszállás ára: 1–4 fő 7100 forint/fő/éj, 5–14 fő 6500 forint/fő/éj, 15 főtől 5900 forint/fő/éj; 0–6 éves korig a szállás díja: 900 forint/fő/éj; a sátorozás díja: 3200 forint/fő/nap.

A szálláshelyre vonatkozó foglalási igényeket Biki Endre Gábor gondnoknál lehet jelezni a (+36) 30 452 45 79-es telefonszámon vagy a biki.endre.gabor@gmail.com e-mail-címen.

Forrás és fotó: Biki Endre Gábor, a kegyhely és a zarándokszállás gondnoka

Magyar Kurír