Idén Veszprém ad otthont a nemzetközi Pueri Cantores kórustalálkozónak

A fesztiválról tartott sajtótájékoztatón a Padányi Kórus vezetője, az esemény egyik fő szervezője, Hutvágner Erika elmondta, a találkozónak nagy jelentősége van, és nemcsak zenei, hanem spirituális-lelki szempontból is, hiszen a sok fiatal együtt fog a békéért is imádkozni. „A kórusok egyénileg is bemutatkoznak Veszprém templomaiban, illetve Veszprém környéki települések templomaiban, de külön koncerten, gálakoncerten közösen is énekelnek majd” – mondta el.

„A közös énekléssel, imádkozással, jelenléttel nyomot kívánunk hagyni a városban” – emelte ki Zsilinszky Cecília, a Szent Mihály-főszékesegyház énekkarának vezetője, aki elmondta azt is, a résztvevők fúvószenekari kísérettel a Szent Imre térről énekelve vonulnak majd a várban álló Szent Imre-szoborig, tisztelegve a fiatalok védőszentje előtt, ahol közösen adják majd elő a Békeima című művet is.

„Az európai kultúra elválaszthatatlan része a kóruséneklés” – erről pedig Vikman Pál beszélt. Az Európa Kulturális Fővárosa évad komolyzenei programmenedzsere szerint a keresztény ember számára is kiemelt fontossággal bír a közös éneklés.

A találkozó a nagy múlttal rendelkező Pueri Cantores ifjúsági mozgalom szellemiségében valósul meg. A II. világháborút követően létrejött kórusföderáció elsődleges célja, hogy a közös énekléssel a béke fontosságára hívják fel a figyelmet.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



