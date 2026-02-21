Idén Veszprémben tartották a Kárpát-medence egyetemistáinak találkozóját – KÉPRIPORT

A háromnapos rendezvényt Udvardy György veszprémi érsek nyitotta meg. A főpásztor köszöntötte az egyetemistákat, majd emlékeztetve a főegyházmegye mottójára – „Őseink hite a jövő reménye!” – hangsúlyozta, hogy a fiatalok a jövő reményei.
Ezt követően Muhari Máté egri egyetemi lelkész és országos referens, valamint Bacsa Dávid veszprémi egyetemi lelkész köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően a résztvevők Kiss Anna egyetemi hallgató tanúságtételét hallgathatták meg. Gyógyulásának története segített a fiataloknak felismerni, hogy nincsenek egyedül, Isten gondviselő szeretete és a szentek közbenjárása életük minden napján velük van.
Ezután az egyetemisták kisebb csoportokban osztották meg egymással a tanúságtétel kapcsán felmerült gondolataikat, és igyekeztek jobban megismerni egymást.
A közös vacsorát követően a szervezők a nap utolsó programpontjaként imaestre hívták a résztvevőket a Szent Mihály-főszékesegyházba.
A lelki program keretében a fiataloknak lehetőségük volt a szentgyónás lehetőségével élni, valamint közbenjáró imádságot is kérhettek.
A találkozó második napjának reggelén együtt vettek részt szentmisén a fiatalok a veszprémi Szent László-templomban.
Délelőtt a Nagyszeminárium épületében Mogyorósi Ányos tihanyi bencés atya tartott előadást a nyolc boldogságról.
Ezt követően a résztvevők az előadás alapján kiscsoportos beszélgetés keretében dolgozták fel a hallottakat.
Közös ebéd után a fiatalok együtt fedezhették fel a veszprémi várnegyedet.
A Gizella hotelben vacsorával egybekötött borkóstolón Benesch Antal borász ismertette a Veszprémi Érseki Pincészet borait, és osztott meg az egyetemistákkal érdekes történeteket a pincészettel és a borokkal kapcsolatban.
A nap zárásaként a Padányi Katolikus Iskola adott otthont a találkozó keretében szervezett bálnak.
Február 15-én, vasárnap a veszprémi székesegyházban mutatta be Udvardy György érsek a KELET záró szentmiséjét, az egyetemi lelkészek koncelebrálásával.
Szentbeszédében a főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy a keresztény léthez kockázatot kell vállalni. Aki nem mer szeretni, és nem mer nagy dolgokra vágyakozni, nem mer kockáztatni; ám aki kockáztat, azt Isten soha nem hagyja magára.
A szentmise végén köszönetet mondtak a főpásztornak, a Veszprémi Érsekségnek, a szervezőknek és természetesen mindenkinek, aki eljött és részese volt ennek a hétvégének.
Muhari Máté atya ünnepélyesen bejelentette, hogy a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának 2027-ben Szeged ad otthont.
Szöveg: Illés Natália; Porga Hanga; Sulyok Veronika
Forrás: Veszprémi Főegyházmegye (1, 2, 3)
Fotó: Desics Hunor; Nagy Lajos
Magyar Kurír
