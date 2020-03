Így lehet szájmaszkot varrni – A Máltai Szeretetszolgálat közzétette az elkészítési útmutatót

Ezeket a máltai szervezet egészségügyi szolgálata az előírásoknak megfelelően teszteli, majd, ha a próbagyártás során készült darabok megfelelőek lesznek, elindulhat a termelés.

A tiszaburai varrodában az egyéni védőeszközökből eleinte 850 darab készült, most már 1200–1400 darabot állítanak elő naponta. A többi helyszínen kisebb, két-három fővel működő műhelyekben varrnak maszkokat, és néhány magánszemély is bekapcsolódott, akik idejüket és tudásukat ajánlották fel a karitatív szervezetnek, és naponta akár 6–8 órán át is maszkokat készítenek.

A védőeszközöket előállító műhelyek között ott találjuk a Máltai Szeretetszolgálat fogyatékkal élő embereket ellátó gödi és gacsályi otthonait is.

A jelenleg készülő szájmaszkokat a karitatív szervezet saját szükségleteinek kielégítésére gyártja, a mindennapos munkavégzéséhez elégséges mennyiséget azonban még nem sikerült elérni. A szeretetszolgálat több mint 230 intézményben naponta átlag 13 ezer embert lát el, ezen felül több száz külső helyszínen nyújtanak segítséget.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat elektronikus felületein elérhetővé tette a szájmaszkok előállításához szükséges információkat, a szabásmintát és a leírást bárki letöltheti, és felhasználhatja.

A szájmaszkok készítési leírása ide kattintva letölthető.

Az anyag kiválasztásához három szempont:

1.) a maszk ne irritálja a bőrt,

2.) annyira sűrű szövésű legyen, hogy tüsszentésnél a válladék ne hatoljon át,

3.) lehetőség szerint bírja a 60 (ideálisan 90) fokos mosást.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír