III. Károly király ellátogatott a John Henry Newman alapította birminghami oratóriumba

Daniel Joyce, a Szent John Henry Newman életét és munkásságát bemutató múzeum kurátora vezette körbe III. Károlyt az épületeken, többek között a sekrestyét is megmutatta az uralkodónak, ahol Newman bíboros néhány liturgikus öltözékét őrzik, illetve a „bíborosi szobát”, amelyet érintetlenül megőriztek:

ma is éppen úgy áll, ahogy John Henry Newman otthagyta, amikor 1890-ben elhunyt.

A könyvtárban megmutatták Károly királynak a londoni soknyelvű bibliát (London Polyglot Bible, 1657), amelyet Brian Walton állított össze: kilenc nyelven szerepel benne a teljes Szentírás, az összevetés elősegítésére párhuzamos hasábokba rendezve –

ráadásul egy II. Károly királynak szóló ajánlás is olvasható a kötetben.

Ezenkívül Newman híres költeményének, a The Dream of Gerontiusnak (Gerontius álma) a kéziratát is megtekintette; az 1865-ben keletkezett művet Edward Elgar zenésítette meg 1900-ban.

III. Károly felavatott egy emléktáblát a látogatásáról az oratórium udvarán, illetve megtekintette a Szeplőtelen Fogantatás templomot, a nemzeti Newman-kegyhelyet, amely a római oratórium mintájára épült 1907 és 1910 között.

Szent John Henry Newman 1848-ban alapította a birminghami oratóriumot, négy évvel katolizálása után. Római szemináriumi tanulmányai idején ismerte meg a Néri Szent Fülöp Oratórium Kongregációt, az oratoriánusokat, akik világi papok, de közösségben élnek, van szabályzatuk, de szerzetesi fogadalmakat nem tesznek –

a szabadságnak és a közösségi életnek ez az elegye megfelelt a nemrég áttért Newmannek.

Amikor visszatért Nagy-Britanniába, elkezdte megszervezni a helyi közösséget, így 1852-ben az első angliai oratórium elfoglalhatta ma is működő otthonát Birmingham Edgbaston városrészében.

Mára hét hasonló oratoriánus ház jött létre Angliában és Walesben.

Az oratoriánus közösség több kispapot képez napjainkban, mint bármelyik egyházmegye az Egyesült Királyságban, és az ország katolikus megújulásának zászlóshajója.

Több száz konvertita áttéréséhez járultak hozzá; vasárnaponként hét szentmisét tartanak, hétköznapokon hármat.

Károly király régóta csodálója John Henry Newman munkásságának, „az igazság félelem nélküli védelmezője”-ként írta le őt, korát megelőző gondolkodónak tartja. Jelen volt a konvertita bíboros 2019. októberi kanonizálásánál, sőt előző nap, október 12-én egy írása is megjelent Newman bíborosról a L’Osservatore Romano vatikáni lapban, amelyben a Gerontius álma című alkotásból idéz.

*

Vincent Nichols bíboros volt az első katolikus főpásztor, aki az angol reformáció óta hivatalosan is részt vett a brit uralkodó koronázásán, amikor május 6-án a Westminster-apátságban megáldotta III. Károly királyt. Az eseménynek szemtanúja volt a Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár által vezetett pápai delegáció is; közel 500 év óta ez volt az első szentszéki képviselet, amely a Westminster-apátságban koronázáson vett részt.

Gerhard Ludwig Müller bíboros Aki fényt gyújtott a sötétségben – John Henry Newman élete és gondolkodása című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9–18 óráig), vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Forrás: The Catholic Herald; The Tablet

Fotó: Chris Jackson/AFP

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír