Imára hívnak és békéért könyörögnek a katolikus vezetők a közel-keleti válság közepette

„A helyzet súlyos, és napról napra romlik. Elmúlt éjjel az amerikai nagykövetséget itt, Kuvaitban dróntámadás érte. Szerencsére nem voltak áldozatok. Ezenkívül lelőttek két amerikai katonai repülőgépet is” – mondta a Fides missziós hírügynökségnek március 2-án Eugene Martin Nugent érsek, kuvaiti, katari és bahreini apostoli nuncius a szombaton kezdődött tragikus események kapcsán.

A kuvaiti védelmi minisztérium közleménye szerint több amerikai katonai repülőgép lezuhant, de a legénységet sikeresen kimentették. Ezenkívül az illetékes hatóságok azonnal megkezdték a kutatási és mentési műveleteket, amelyek során a legénységet evakuálták és kórházba szállították, hogy biztosítsák testi épségüket és megkapják a szükséges orvosi ellátást. Közvetlen egyeztetés kezdődött az amerikai szövetséges erőkkel a baleset körülményeiről és a szükséges technikai lépésekről. A lakosságot arra kérték, hogy kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjon.

Ahogy Aldo Berardi OSST püspök, Észak-Arábia apostoli helynöke, úgy a térség másik katolikus vezetője, Paolo Martinelli OFMCap püspök, a dél-arábiai vikariátus apostoli helynöke is az imádság fontosságát hangsúlyozta.

Mindennap imádkozzuk a rózsafüzért „a békért és a kiengesztelődésért”. Minden szentmisén imádkozzunk „a békéért és a térség minden népének biztonságért” – fordult ezekkel az egyszerű és lényegre törő szavakkal Paolo Martinelli OFMCap püspök az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Jemen katolikus közösségeihez, alig néhány órával azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael szombat reggel, február 28-án megtámadta Iránt.

„Mindannyian aggódunk a közel-keleti nemzetközi helyzet alakulása miatt” – írta a helynök a vikariátus minden hívőjéhez intézett rövid üzenetében. Arra kérte őket, hogy „őrizzék meg nyugalmukat és higgadságukat, és ugyanakkor figyelmesen kövessék a polgári hatóságok utasításait”.

Martinelli üzenetében azt is kérte, „hogy Arábiai Miasszonyunk vigyázzon mindannyiunkra; védőszentjeink, Péter és Pál óvjanak minket; és hogy Assisi Szent Ferenc közbenjárása [az Úr] adjon nekünk békét”.

Március 1-jén, vasárnap este, a Nemzetközi Oasis Alapítvány és a Milánói Kulturális Központ által szervezett webináriumon Paolo Martinelli apostoli helynök utalt XIV. Leó pápa néhány órával korábban, az Úrangyala imádság után elhangzott szavaira. „Pontos és egyértelmű szavak, amelyeknek nagy súlyuk van. Figyelmesen hallgattuk őket, és személyesen is hálát adtam az Úrnak ezekért a szavakért, amelyek ebben a drámai pillanatban jutnak el hozzánk.” A pápa szavait idézve a helynök megismételte, hogy az Iránban és a Közel-Keleten zajló eszkaláció „kilátástalan”, és „nincs alternatívája a párbeszédnek és a diplomáciának”. „Nagyon hálás vagyok Leó pápának – hangsúlyozta a dél-arábiai apostoli helynök –, hogy a „népek java” kifejezést használta. Ez nagyon fontos: az emberek java, azoké, akiknek nap mint nap helyt kell állniuk az életben, akiknek gondot okoz az élelem beszerzése, a munka, a gyermekeik helyzete, és az, hogyan tudnak továbblépni”.

Forrás: Fides (1, 2)

Fotó: Ryan Lim/AFP; Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír