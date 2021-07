Innovációs díjat nyert a Pannonhalmi Bencés Gimnázium diákja

Az első helyezést elérő Seitz Erik a rákos áttétek kialakulásában kulcsfontosságú folyamat – szaknyelven epitheliális-mezenchimális átmenet (EMT) – új, többsejtes hálózatos modelljének kifejlesztésében vett részt. A világon egyedülálló módszertan a metasztázisok mélyebb megértését és új gyógyszercélpontok felfedezését teszi lehetővé. Ez utóbbi pedig úgy tűnik, sikerülhetett is Eriknek a modell új módon való alkalmazásával. Azonosított egy fehérjét, amelynek gátlásával a rákos sejt elvesztette invazív tulajdonságait, és leállt az áttétképződés.

Hogy Erik felfedezését valóban fel lehet-e használni a tumoros áttétek célzott kezelésében azt a jövőben a Turbine biotechnológiai vállalat vizsgálja meg. Mindenesetre már így is óriási eredmény, amit elért a 17 éves fiatal, ezért is nyerhette el – negyedmagával – a 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első díját. Ez egy egyéves ösztöndíjjal, és a felvételin 100 többletponttal jár. Ezen felül Erik részt vehet szeptemberben a Salamancai Egyetem által online megrendezendő 32. EU Contest for Young Scientists európai döntőben.

A verseny bírálóbizottsága dicséretben részesítette a Babják Péter és Handl Barnabás által kifejlesztett új oktató-fejlesztő játékot. A diákok megfejtették, mi alapján működik a népszerű Dobble játék, a módszerrel pedig sajátot alkottak. Az eredeti lényege, hogy a pakli lapjai közül bármelyik kettőn csakis egy azonos szimbólum található, amelyek mindössze méretükben térnek el. Ezeket kell megtalálni minél gyorsabban. A fiúk azt találták ki, hogy matematikai egyenletek, hatványozások lesznek a kártyák szimbólumai, és ezek párjaira kell rálelni.

Pannonhalmán a diákok eddig elsősorban a hagyományos versenyekre készültek, s ezeken értek el kiváló eredményeket, mint például az idei két Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) győztesünk – mondta a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, Juhász-Laczik Albin. Koleszár Csoma fizikából, Horváth Dávid pedig angolból lett első helyezett. A legújabb sikert hozó innovációs verseny az idei évtől került be a felvételi többletpontot is kínáló versenyek közé. „Lehetséges, hogy ez egy árnyalatnyi hangsúlyeltolódást is jelez a hazai oktatás célkitűzéseiben: a hagyományos szaktárgyi versenyek mellett egyre fontosabbá válnak azok a megmérettetések, amelyeken a diákok a megszerzett tudásuk alkalmazását, a gyakorlati életben való hasznosítását mutathatják be” – véli az igazgató. „A gimnázium gazdag szakköri kínálata, és a bencés pedagógia gyakorlati irányultsága (labora) alapos felkészítést nyújt erre a kreatív szemléletre, amelyet diákjaink nemcsak a versenyeken, hanem későbbi életutukon is kamatoztathatnak. Büszke vagyok diákjainkra és tanárainkra” – tette hozzá Juhász-Laczik Albin.

A Magyar Innovációs Szövetség versenyén idén rekordszámú pályázatot adtak be, összesen száznegyvenet. A zsűri ezek közül nyolcvankettő munka kidolgozását javasolta, hatvannyolc pedig el is készült a második fordulóra.

A versenyen egy külön pályázati kiírásban azokat az iskolákat jutalmazták, ahonnan legalább három nevezést adtak be, és ezek közül kettő bejutott a második fordulóba. Fontos feltétel volt továbbá, hogy az intézmény kreatív műhelyt, szakkört vagy klubot működtessen műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai területen. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium mindegyik kritériumnak megfelelt, és természettudományos tehetséggondozásért kiemelt díjazásban részesült. Összesen tizenegy iskola eredményeit ismerték el ilyen módon, és támogatják nyolcszázezer és egymillió forint közötti összeggel. A jutalmat a bencés intézmény a tehetséggondozó szakkörök fenntartására fordítja.

Forrás: Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Fotó: Feith Sándor

Magyar Kurír