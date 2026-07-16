Irány Taizé! – Még lehet jelentkezni az augusztus eleji találkozóra szervezett buszos utazásra

„Többet vársz ettől a nyártól? Szívesen eltöltenél egy hetet Istennel és rengeteg fiatallal a világ minden részéről? Szeretnél új barátokat szerezni, nyelvet gyakorolni, zarándokolni, énekelni, beszélgetni, csöndben maradni, utazni, sokat buszozni, francia sajtokat kóstolni, sok szépet látni, közösségben lenni, játszani, együtt enni, a közösségért dolgozni, imádkozni, szemlélődni, rengeteg szeretetet kapni, békét találni, jelen lenni, többet megtudni magadról, többet megtudni a világról, megtalálni önmagad a saját életedben?

Egyedül vagy másokkal érkezve, fiataloknak, idősebbeknek, erős hitűeknek, útkeresőknek… Legfőképpen nyitottaknak! Irány Taizé!” – szól a szervezők felhívása.

2026-ban a taizéi találkozók központi kérdése: „Mit keresel?” Az egész év során és kifejezetten augusztusban különböző háttérrel rendelkező előadók tartanak műhelyeket olyan témákban, mint ökológiai változások, igazságosság és béke, az egyházak és a vallási hagyományok sokszínűsége, valamint a hit szerepe a szakmai életben.

A korábbi évektől eltérően 2026-ban nem szerveznek külön hetet a 18–35 évesek számára.

Az augusztus 1-jén, délután, Budapestről induló buszra korlátozott számban még vannak helyek, az Irány Taizé! szervezőcsapata erre várja a jelentkezőket! Hazaérkezés szintén Budapestre, augusztus 10-én, kora reggel.

Az utazás költségeiről ITT olvashatnak, a jelentkezési lap IDE kattintva érhető el (ezen további tudnivalók is szerepelnek), illetve kérdés esetén az érdeklődők az iranytaize@gmail.com e-mail-címre írhatnak.

Az itthoni rendszeres közös imákról ITT találhatók információk.

Forrás: Taize.fr

Fotó: Taize.fr/Marek Miloszewski

Magyar Kurír