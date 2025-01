Ismertették a Misszió Tours zarándokvonatainak szentévi útvonalait

A zarándokutakra specializálódott Misszió Tours utasai idén sok más egyházi és világi úti cél mellett a Rómába és a Vatikánba induló szentévi zarándoklatokon is részt vehetnek – hangzott el a Keleti pályaudvar üzleti várótermében -án délelőtt tartott sajtótájékoztatón.

Az eseményen jelen volt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök; Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója; Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség alelnöke, valamint Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda ügyvezető igazgatója. A sajtótájékoztató házigazdája Maksay Ágnes kolozsvári televíziós szerkesztő volt.

2025-ben is útra kelnek a zarándokvonatok a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. együttműködésének keretében, hogy a Ferenc pápa által meghirdetett szentévben több ezer zarándokot szállítsanak közismert búcsújáróhelyekre, „A remény zarándokai” mottó jegyében – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Soltész Miklós beszédében kiemelte: a zarándokvonatok „lelki erőműként” működnek; egyéni változást, lelki megerősödést céloznak meg, ugyanakkor kiemelkedő közös céljaik, üzeneteik is vannak. A zarándokvonatoknak nemzetegyesítő ereje is van, erősítve a résztvevők magyarsághoz való kötődését – fogalmazott az államtitkár. – Románia schengeni csatlakozásának köszönhetően idén már nem lesz határellenőrzés Erdélybe utazva. A politikus azt is felidézte: a zarándokvonatok 2011-ben indultak el először, azóta összesen 25 ezer zarándok vett részt az utakon.

Kormányos László, a MÁV vezérigazgatója elmondta: rendkívül büszkék arra, hogy kiszolgálhatják a lelkigyakorlatra útrakelők igényeit. Ez nagyon nagy lehetőség a vállalat számára, és igyekeznek a lehető legkiválóbb színvonalú szolgáltatást nyújtani az utasoknak. Az utazások során komolyan felkészült műszaki és fedélzeti személyzetet biztosítanak annak érdekében, hogy hatékonyan, gyorsan orvosolni tudják az esetlegesen fellépő problémákat. Mindenkit arra kérnek, időben jelezze utazási szándékát, hogy megfelelő kapacitással tudjanak készülni.

Palánki Ferenc püspök hangsúlyozta: egy zarándokút nem turistakirándulás, a résztvevők nem a konkrét helyszíneket járják be, hanem saját magukat. „Ilyenkor az ember átgondolja életét, hogy milyen a kapcsolata Istennel és az embertársaival” – fogalmazott a főpásztor. Szavai szerint azért is különleges a zarándokvonat, mert

egy hosszú szerelvényt kell templommá varázsolni, ahol a többnapos út során végig lehetőség van szentgyónásra, lelki beszélgetésre, közös éneklésre, imádságra, hogy a zarándoklatra vállalkozók végül „hitben és reményben megerősödve” érjenek el a végcélhoz.

Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség alelnöke közölte: nagy öröm számukra, hogy kilencedik éve vehetnek részt a zarándokutakon. Ezúttal háromszáz középiskolás gyerek és tanáraik utaznak Csíksomlyóra, nemcsak a Kárpát-medencéből, de a diaszpórából is, Ausztráliától Dél-Amerikán át a világ számos pontjáról. Kiemelte: a mától egy hónapon keresztül tartó időszakban olyan fiatalok jelentkezését várják, akik komolyan veszik a magyarságukat és aktív tagjai valamilyen magyar közösségnek.

Budai László, a Misszió Tours ügyvezető igazgatója örömét fejezte ki, amiért a zarándokutakon egyre több fiatal vesz részt. Úgy fogalmazott: nagyon kedvező az utasok korfája, rengeteg a harminc év alatti résztvevő.

Elhangzott: idén az utazási iroda új helyszínekre is szervez zarándoklatokat. Újdonság lesz például, hogy ősszel Niceába is elmennek. (Nikaia [ógörögül: Νίκαια, latinul: Nicaea]: kis-ázsiai város az Izniki-tó keleti partján, mai neve İznik [Törökország] – a szerk.).

Boldogasszony Zarándokvonat, Csíksomlyó, június 5–8.

A ma már hagyományos, pünkösdi búcsúba induló zarándokvonat június 5-én, csütörtökön indul, és június 8-án, pünkösdvasárnap este érkezik vissza Budapestre. Nagyszerű élmények, rendhagyó programok várják most is a résztvevőket Erdélyben, amely 2025-től már a schengeni övezet része.

A szervezők kihangosított vonatrádióval, programokkal, kiváló utasellátással, éttermi és mozgóbüfé-szolgáltatásokkal várják a résztvevőket. A lelkivezetők Varga Lajos váci segédpüspök, Burbela Gergely és Juhos Ferenc verbita szerzetesek és Cséry Gergő atya lesznek.

A határokon átívelő, a nemzeti összetartozást és a nemzetek közötti összefogást erősítő Boldogasszony Zarándokvonaton idén is több száz középiskolás és egyetemista fiatal utazik a Misszió Tours és a Rákóczi Szövetség közreműködésével és szervezésében.

Fekete Madonna Zarándokvonat, Częstochowa–Krakkó, június 23–26.

A vonat a lengyelországi Częstochowába, a híres Mária-kegyhelyre és Krakkóba viszi utasait június 23. és 26. között. A lelkivezetők Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Tamás József nyugalmazott gyulafehérvári segédpüspök, valamint Bátor Botond pálos szerzetes lesznek.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye zarándokai külön autóbuszokkal utazhatnak Budapestre a vonat indulására, és onnan vissza. Erdélyből is különbuszok szállítják majd a zarándokokat Budapestre és vissza, akik csatlakozni kívánnak a vonatúthoz.

Nagyboldogasszony Zarándokvonat, Bodajk, augusztus 15.

Idén is szervez egynapos belföldi különvonatos zarándoklatot a Misszió Tours. Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én a bodajki Mária-kegyhelyre utazhatnak a zarándokok, Böjte Csaba ferences testvér lelkivezetésével.

Mindhárom zarándokvonat örökös karnagya Pálmai Árpád egyházzenész.

Autóbuszos és repülős zarándoklatokat is indít a szentévben a Misszió Tours

A Ferenc pápa által meghirdetett rendes szentév keretében a Misszió Tours számos autóbuszos és repülős zarándoklattal várja az érdeklődőket Rómába és a Vatikánba is.

A fentieken kívül sok más úti célra is hívják a zarándokokat, utazókat, nemcsak Magyarországról, hanem a külhonban élőket is. Međugorje, Fatima, Santiago de Compostela, Lourdes, Mariazell; Olaszország, Lengyelország, Törökország nevezetes helyei, valamint hagyományosan a Kárpát-medence különböző részei Felvidéktől Erdélyig is várják az érdeklődőket a Misszió Tours szervezésében.

„A Misszió Tours a MÁV Csoporttal 2011-től tartó együttműködése során eddig már több mint harminc zarándokvonatot és több tízezer utast szállított különböző belföldi és nemzetközi zarándoklatok helyszínére. Mindent megteszünk, hogy ez az eredményes együttműködés az idén is sikeresen folytatódjon” – mondta el a sajtótájékoztatón Budai László, a Misszió Tours ügyvezetője.

