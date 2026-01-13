Ismét családexpót szervez a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A rendezvényt a Magyarok Nagyasszonya-főplébánián tartják.

A program során Nagy Csaba egyházmegyei családreferens tart elmélkedést; Oláh Gabriella klinikai szakpszichológus pedig a stresszkezelésről fog szólni előadásában.

A pontos program a plakáton olvasható.

Részletek és jelentkezés IDE KATTINTVA.

A jelentkezési határidő: január 19., hétfő éjfél azok számára, akik ebédet is szeretnének igényelni.

Érdeklődni és jelentkezni a dnyem.csaladpasztoracio@gmail.com e-mail-címen is lehet.

A szervezők biztosítják a gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását, igény szerint ebéd után ott is tudnak aludni. Külön programot szerveznek a tinédzserek számára.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír