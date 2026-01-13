Ismét családexpót szervez a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Hazai – 2026. január 13., kedd | 11:28
1

A 3. Család Expót január 24-én, szombaton rendezi meg a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. A lelkipásztorokat, a családokat és a családokat segíteni kívánó testvéreket ezúttal Nyíregyházára várják.

A rendezvényt a Magyarok Nagyasszonya-főplébánián tartják.

A program során Nagy Csaba egyházmegyei családreferens tart elmélkedést; Oláh Gabriella klinikai szakpszichológus pedig a stresszkezelésről fog szólni előadásában.

A pontos program a plakáton olvasható.

Részletek és jelentkezés IDE KATTINTVA.

A jelentkezési határidő: január 19., hétfő éjfél azok számára, akik ebédet is szeretnének igényelni.

Érdeklődni és jelentkezni a dnyem.csaladpasztoracio@gmail.com e-mail-címen is lehet.

A szervezők biztosítják a gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását, igény szerint ebéd után ott is tudnak aludni. Külön programot szerveznek a tinédzserek számára.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#család #egyházmegyék #pasztoráció #programok #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató