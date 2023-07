Ismét kapható egy hungarikum új kiadása, a jezsuita Zarándokzsebkönyv

Még a 2021-es Szent Ignác-év kezdetén, a rendalapító megtérésének 500. évfordulója előtt tisztelegve adta közre a Jezsuita Kiadó Tornya Erika RSCJ szerkesztésében az Ignáci szikrák újragondolt változatát. Az eddig elkelt több ezer, spirálozott példány után most ragasztott kivitelben megjelent kiadvány száz ignáci idézet, a hozzájuk fűzött reflexiós kérdések, illetve egyedi formája és grafikái segítségével vezet be a jezsuita spiritualitásba.

A jezsuiták szívből ajánlják az új kiadást mindazoknak, akiknek nem jutott a régiekből, és azoknak is, akik rongyosra-szakadtra forgatták, vagy már rég elajándékozták a maguk példányát.

„Szent Ignácot bejelölted már? Követnéd? Ha nem, akkor ezennel ajánlom mint megbízható – így mondják? – influenszert. Sokan befolyásolnak már gondolataikkal, életstílusukkal, lényük kisugárzásával. Megéri esélyt adni annak, akit erre érdemesnek mondanak. Engedd, hogy hasson rád Loyolai Szent Ignác!” – így ajánlja a kötetet az előszót jegyző Lukács János SJ, a magyar jezsuiták dobogókői lelkiségi központjának korábbi vezetője.

Az ignáci idézeteskönyv hungarikum: Ignáci szikrák címmel Hevenesi Gábor magyar jezsuita adta ki 1713-ban Nagyszombatban a Loyolai Szent Ignácnak tulajdonított mondásokból álló leghíresebb gyűjteményt. Ennek az azóta számtalan nyelvre lefordított és magyarul is sokszor megjelent kiadványnak legújabb kistestvére a Zarándokzsebkönyv.

„Az idézetek és a kérdések szempontjainak segítségével belső zarándokutat járhatsz. Mindegy, hogy sorban haladsz-e végig a kérdéseken, vagy véletlenszerűen, az a fontos, hogy szánj időt Ignác szavainak ízlelgetésére és válaszaid megfogalmazására. Ezeket akár fel is jegyezheted, a könyvecske formátuma erre is lehetőséget ad. S vissza-visszatérhetsz olyan témákhoz, kérdésekhez, amelyek különösen is megmozgattak” – kínál használati útmutatót a zsebkönyv forgatásához Tornya Erika RSCJ, a kötet ötletgazdája és szerkesztője.

A Jezsuita Kiadó szándéka az volt, hogy a kiadvány formájával is segítse áthidalni az ötszáz év távolságot, utat nyisson egy mai szemmel is meglepően modern gondolkodású spirituális mester világába és a kiadvány meditációs ima, lelkigyakorlat vagy éppen zarándoklat során is használható legyen.

A könyvterv és az illusztrációk Jónás-Meszleny Anna munkái. A kötet a kérdések közvetlen stílusával, erőteljes fekete-fehér színeivel és az idézetek vizuális megjelenítésével is kifejezetten a Szent Ignáccal és az ignáci gondolatvilággal még csak ismerkedő fiatalokat szólítja meg. A fekete négyzetekbe zárt idézeteket száz egyedi rajz segít befogadni: az illusztrációk – melyek között van geometrikus, arabeszkszerű, szuggesztíven ismétlődő és lágy ceruzavonalas – a szöveg egy-egy képét, metaforáját, motívumát gondolják tovább, a címlap pedig a labirintussal s benne a világosan (világossal) kijelölt ösvénnyel az ignáci benső út végigjárására hív meg.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír