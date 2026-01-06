Isten éltesse Ternyák Csaba érseket és Majnek Antalt püspökké szentelésük évfordulóján!

Ternyák Csaba Fertőszentmiklóson született 1953. december 4-én. Győrben szentelték pappá 1979. június 21-én.

Teológiai tanulmányait a győri Egyházmegyei Szemináriumban, majd Budapesten, a Központi Szemináriumban végezte, ahol a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia hallgatójaként teológiai doktorátust szerzett.

1986 és 1988 között Rómában folytatott dogmatikai tanulmányokat, majd 1988–1992-ig Pápai Magyar Intézet rektora volt az örök városban.

1992 és 1997 között Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkáraként szolgált Budapesten.

Szent II. János Pál pápa 1992. december 24-én nevezte ki esztergomi segédpüspökké, püspökké szentelésére 1993. január 6-án került sor Rómában.

Az MKPK-nál végzett szolgálatát követően, 1997. december 11-től a Papi Kongregáció titkáraként tevékenykedett Rómában, ekkortól volt címzetes eminentianai érsek is egyben.

2007. március 15-én nevezte ki egri érsekké XVI. Benedek pápa, érseki beiktatására 2007. június 9-én került sor székhelyén.

Ternyák Csaba érsek 2010 és 2015 között az MKPK elnökhelyetteseként, illetve 2015 és 2020 közt az MKPK Állandó Tanácsának tagjaként is szolgált.

Püspöki jelmondata: Ipsi gloria in saecula! Dicsőség Neki mindörökké!

*

Majnek Antal OFM, a munkácsi egyházmegye emeritus püspöke 1951. november 18-án született Budapesten. Általános iskoláját Pilisszentlászlón, középiskolai tanulmányait a Szentendrei Móricz Zsigmond állami gimnáziumban végezte. Egy év katonai szolgálat után jelentkezett a Budapesti Műszaki Egyetemre. A villamosmérnöki diploma megszerzése után egy évig a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában dolgozott, majd jelentkezett az Assisi Szent Ferenc által alapított Kisebb Testvérek Rendjének Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett magyarországi provinciájába.

Teológiai tanulmányait a Ferences Hittudományi Főiskolán végezte Esztergomban és Budapesten. Szerzetesi örökfogadalmát 1981. szeptember 15-én tette le, majd 1982. április 17-én szentelték pappá Budapesten. Ezután a Szentendrei Ferences Gimnázium fizika–technika és hittan szakos tanára volt.

A rendszerváltás után 1989 júliusában két rendtársával együtt érkezett Kárpátaljára a magyar hívek szolgálatára. Huszti plébánosként a huszti és a técsői járásban végzett lelkipásztori szolgálatot. Emellett 1993-tól ellátta a kárpátaljai magyar hívek vikáriusi szolgálatát.

Szent II. János Pál pápa 1995. december 9-én febianai címzetes püspökké, a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság segédpüspökévé nevezte ki Majnek Antalt, december 17-től pedig ő lett az általános helynök. Az ünnepélyes püspökszentelésre Rómában került sor 1996. január 6-án, a Szentatya végzett. Ettől kezdve Antonio Franco kijevi nuncius kárpátaljai segédpüspökeként végezte feladatait.

1997. október 7-én II. János Pál pápa Majnek Antal püspököt nevezte ki a Kárpátaljai Apostoli Kormányzóság ordináriusává, 2002. március 27-én pedig a Munkácsi Latin Szertartású Egyházmegye első megyéspüspökévé. Ünnepi beiktatására 2002. szeptember 27-én került sor a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban. A beiktatás szertartását Marian Jaworski bíboros-érsek és Nicola Eterović pápai nuncius végezte.

A főpásztor az Ukrán Római Katolikus Püspöki Konferencia migrációs, cigánypasztorációs és ökológiai felelőse.

Püspöki jelmondata: Dominus fortitudo mea – Az Úr az én erősségem

Forrás: MKPK; Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita; Lambert Attila

Magyar Kurír