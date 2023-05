Isten fiatal, övé a jövő! – Mindszenty-zarándoklat indul Csehimindszentre és Zalaegerszegre

A zarándoklatot a 2022-ben a Mission is Possible Kft. gondozásában megjelent Isten fiatal, Övé a jövő! című könyv ihlette, amely elsősorban a fiatalokat megszólítva mutatja be Mindszenty József bíboros élettörténetét.

A júniusi zarándokút első állomása Budapestről Csehimindszentre vezet, ahol a résztvevők meglátogatják a Pehm család eredeti állapotában helyreállított emlékházát. A zarándokok betekintést nyerhetnek abba, honnan indult Mindszenty József élete, kik voltak a szülei, mi jellemző a csehimindszenti szülői portára, hová járt általános iskolába, és milyen életút vezette őt a papi hivatáshoz. Ezt követően a helyi Mindenszentek-templomban mutat be szentmisét Koronkai Zoltán SJ jezsuita szerzetes, a zarándoklat lelkivezetője.

A program Zalaegerszegen folytatódik. A zarándokok a 2022-ben átadott Mindszentyneumban megtekinthetik a Szeretetet hoztam ide is és az Egyházüldözés a kommunista diktatúra alatt című kiállítást. Az Egyházüldözés a kommunista diktatúra alatt című tárlat kurátora Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Mindszenty Társaság tagja.

A csehimindszenti emlékház és a zalaegerszegi kiállítás a bíboros életszentségét hangsúlyozva új távlatokat nyit meg azok számára, akik kevéssé ismerik életpályája részleteit, illetve azok számára is, akik hiteles forrásokból szívesen bővítik a néhai bíborossal kapcsolatos eddigi ismereteiket. A program során a zarándokok közelebb kerülhetnek a bíboros emberi alakjához és mélyebben megérthetik azt is, hogy miért fontos a tiszteletre méltó bíboros boldoggá avatásáért imádkoznunk.

A zarándoklatra május 29-ig lehet jelentkezni Laczkó Andreánál, az oveajovo0329@gmail.com e-mail-címen.

