Isten megszólítható – Szeptemberig Pécsen látható Szakács Imre László festőművész Miatyánk-ciklusa

Az augusztus 19-én megtartott megnyitón Felföldi László pécsi megyéspüspök és Hegyi Csaba festőművész, egyetemi tanár méltatta a kiállított festményeket. Az eseményen a művész nem lehetett személyesen jelen, mert kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a megnyitóval egy időben vette át a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést. Szakács Imre László a Miatyánk imádságot képekkel megjelenítő alkotásain keresztül a művészet titokzatos nyelvén mégis sokakat megszólított a pécsi megnyitón is, ahol Kovács Szilárd Ferenc orgonaművész orgonajátéka segítette az elmélyülést.

Szakács Imre László életművére jellemző, hogy új témákkal, új formákon keresztül ragadja meg Isten és az ember kapcsolatát. A Miatyánk imádságban megfogalmazott kéréseket úgy festette meg, hogy minden egyes képben egy-egy teológiai gondolat ölt képet. (A művésszel készült interjúnk ITT olvasható.)

A nyolc darabból álló ciklus képei egyenként is megszólítják a szemlélőt, de összekapcsolódva nyerik el valódi mondandójukat. A festmények háromdimenziós vonalai pedig, különböző szögekből nézve az alkotásokat, újabb és újabb tartalmakat fednek fel.

A kiállítás megnyitóján Felföldi László pécsi megyéspüspök méltatta a művész munkásságát. Köszöntőjében kiemelte, az emberi szív legmélye, létünk értelmének összefoglalása látható a Miatyánk-ciklus képeiben, melyekben a magányosság lelki mélysége és világossága jeleníti meg színekkel és formákkal mindazt, amire Jézus tanított: a Mennyei Atyánk a rejtekben is meghall, meghallgat minket, és válaszol a titkos csendben.

Az emberi élet nagy kérdése, emberi voltunk és emberi méltóságunk gyökerezik abban, hogy Isten, aki a létbe hívta az embert;

a Teremtő megszólította teremtményét, akitől azt kérte, hogy szóljon hozzá, azaz az Isten megszólítható

– fogalmazott a pécsi főpásztor.

Hegyi Csaba a kiállításon bemutatott alkotások kapcsán arról beszélt, hogy a művész a sok kép közül, amelyek élete során a Miatyánk imádsághoz kapcsolódóan a fejében megszülettek, most megmutat néhányat.

A kép, a festészet és a művészet hatalma abban áll, hogy amit a művész megmutat nekünk, segítségünkre lehet abban, hogy az imádság szavai bensőnk csöndjében még jobban hallhatók és érthetők legyenek, és formálódjanak.

A Miatyánk-ciklus festményei a pécsi Dóm Kőtár időszaki kiállításában szeptember 21-ig tekinthetők meg.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

