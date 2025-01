Isten senkiről sem mond le – Névadó ünnepség és házszentelés a nyírszőlősi lakásotthonokban

Nyíregyháza-Nyírszőlős településen működik a Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény I. számú lakásotthoni szakmai egysége: négy ház – három lakásotthon és egy születések háza – gondoskodik itt a nevelésbe vett kiskorúakról, illetve utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttekről, valamint az ő gyermekeikről, összesen negyven főről.

Az elmúlt években ezek közül három ház teljes körű belső felújításon esett át, a negyedikben hamarosan várható ez, de újítás itt is történt: új közösségi kuckóval bővült, mely be tudja fogadni a többi lakásotton lakóit is személyes beszélgetésekre, meseterápiás foglalkozásokra, közösségi összejövetelekre.

A felújítási munkálatok lezárultával – melyben volt festés, bútorcsere, csempézés, fürdőszoba-felújítás – a januári házszentelés időpontját választották a lakásotthonok névadó ünnepségének is.

Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Szemán László, az I. számú lakásotthoni szakmai egység lelkivezetője az egységben dolgozó szakmai vezetőkkel, fejlesztőpedagógussal, pszichológussal, a gyermekvédelmi intézmény vezetőjével, Erdei Sándorral, valamint Nagyné Loránt Andrea Katalinnal, a szakmai egységek vezetőjével együtt járta végig a házakat.

A meghívottakat Hegyes Tibor Pálné gyermekotthon-vezető, a szakmai egység vezetője köszöntötte az első helyszínen, a születések házában. „Az átalakítás célja a barátságosabb, biztonságosabb és élhetőbb környezet megteremtése volt, hiszen a megfelelő környezet biztosítéka az öntudatos felnőtté válás folyamatának. Otthonosabbá váltak a házak, ahol könnyebben tanulhatnak, játszhatnak és megélhetik a boldog pillanataikat a gyermekek. A modernizált terek, a praktikus újítások hozzájárulnak a mindennapok kényelméhez és a közösségi élet fejlődéséhez” – fogalmazott a gyermekotthon-vezető, aki megköszönte az egyházmegye támogatását.

A névadó ünnepségre a gyermekek műsorral készültek. Mind a négy helyszínen finomságokkal kínálták meg a főpásztort és a vendégeket, az egyik házban vacsorát szolgáltak fel, melyet közösen fogyasztottak el a felnőttek és a gyermekek. Ez az asztalközösség lehetőséget kínált a mélyebb beszélgetésekre is, az oldottabb légkör megteremtésére.

Az imaóra után a gyermekek és nevelők minden helyszínen ismertették a választott névadó szent életét; a választás okáról is szó esett, és arról is, mit taníthat az adott szent életpéldájával az itt élőknek, hiszen ez alapján döntöttek a névadó szent mellett. Szent Rita, Szent Anna és Szent Ilona védi e naptól az egyes házakat.

Az Istenbe vetett hit erőt ad, a kitartásra válasz érkezik az Úrtól, s olyankor mintegy beteljesedik hitünk; tanítja Anna példájával – mondta a püspök a Szent Anna-házban, s azt kívánta, hogy Szent Anna oltalma alatt lelkileg megerősödött életet tudjanak élni az itt lakók kisbabáikkal, valamint az itt szolgáló nevelők-gondozók.

A „lehetetlen” ügyekben, reménytelen helyzetekben segítő Casciai Szent Rita élettragédiáinak ellenére türelmes, kedves és szelíd volt. Minden megváltoztatható, csak meg kell találni a változás nyitját, Isten senkiről sem mond le – tanítja a szent.

Szent Ilona egész életét kitöltötte a krisztusi szeretetből fakadó jóság, a tenni és segíteni akarás. Ha szívünkben Krisztus él, minden körülményben tudunk adni: nemcsak anyagi javakat, hanem szeretetet, szívjóságot, elfogadást, megbocsátást. Ha valami baj adódik, nem az egész életünk válik reménytelenné. Meg kell találnunk az új célt, ami segít a továbblépésben. Ha van komoly célunk és erős elhatározásunk, akkor a kívülről érkező megpróbáltatások sem tántoríthatnak el.

Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír