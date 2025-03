Isten a világhálón? – Egyházi kommunikáció témában tartottak szakmai napot Egerben

A főpásztor beszédében kiemelte: a Katolikus Egyház Katekizmusa úgy tanítja, hogy Isten végtelenül nagyobb, mint minden műve. Ha mindenütt jelen van, akkor jelen van a világhálón is? – tette fel a kérdést Ternyák Csaba. – Az újságírók, médiaszakemberek, akik gazdag tartalmakat tesznek fel a világhálóra, lehetővé teszik azt, hogy például szentmise-közvetítések, illetve más, a keresztény értékrendet közvetítő műsorok által, ha áttételesen is, de megjelenjen az Isten a világhálón.

„Krisztus reális jelenléte viszont a Katolikus Egyház hite szerint, aki a szentmisében jelen van, nem valósul meg a virtuális térben, csak utalásszerűen valamiképpen élményt ad, de hiányzik belőle a valóság – emelte ki az egri érsek. – A világháló hatalmas tudástár, és egy nagy virtuális valóság; sok minden ott lehet, amit Istenről mi felteszünk, de Istent a maga teljességében a világháló sem tudja befogadni, és veszélyeket is rejt magában minden ilyen kísérlet, mert Isten végtelenül nagyobb a webnél és végtelenül nagyobb a mesterséges intelligenciánál is, amelyik hát a webnek egy különleges, legújabb terméke.”

Kereszténynek lenni, Krisztust követni nemcsak vallási ismereteket, egyházi szokások és szabályok megtartását, hanem azt is jelenti, hogy ez az egészséges, boldog élet receptje. Mondhatni: Krisztust követni egyszerűen praktikus – fogalmazott Szikora József, a MAKÚSZ elnöke. – A 16. század után elkezdődött az a folyamat, amelyet szekularizációnak nevezünk. Sokan akarják, hogy az Egyház beszoruljon a sekrestyébe, de van egy eszköz, a média, amely alkalmas lehet arra, hogy kinyíljunk a világ felé, és szembeszegüljünk a szekularizációval.

„Felfogásom szerint ez az Egyháznak a közjóról szóló tanítása alapján lehetséges – mondta Szikora József. – XIII. Leó pápa, aki többek között a közjóról is és egyáltalán a társadalmi feladatainkról beszélt, nekünk, magyaroknak is adresszált egy buzdítást, amelyben az Egyházat ért média általi támadásokra azt írta nekünk, hogy betűvel szemben állítsatok betűt. Ez a 19. század vége felé történt. Napjainkban is számos nehézséggel szembesülünk, tépázza a világot sok probléma, minket is, de ezek közepette sem adhatjuk alább a jézusi szónál: »Ti adjatok nekik enni.«”

Galambos István az NMHH képviseletében köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, teológiát végzett emberként is úgy látja, hogy bár sok veszély leselkedik ránk a világhálón, vannak lehetőségek is, amelyekhez jó szempontokat adhat mindenki számára ez a konferencia.

A szakmai napon Gianone Péter senior kommunikációs szakértő a kríziskommunikáció sajátosságait ismertette, konkrét példákon keresztül bemutatva, hogyan lehet szakmailag és etikailag is helyesen eljárni egy-egy nem várt, rendkívüli esemény esetén. Online útikalauz stopposoknak – Nem minden az, aminek látszik?! címmel Bodolay Zsófia, az NMHH szakértője adott ismertetőt a világháló rejtette veszélyekről, a mesterséges intelligencia térnyeréséről. Szűts Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dékánja Hittel, történetmeséléssel és algoritmussal – Egyházi kommunikáció a közösségi médiában címmel arról beszélt, hogyan jelenik meg az evangélium üzenete az új típusú médiafelületeken. A résztvevők előadást hallhattak továbbá a keresőoptimalizálás után válaszoptimalizálás kínálta lehetőségekről Toót-Holló Tamástól, a Mediaworks innovációs és termékfejlesztési főmunkatársától; Marti Zoltán főszerkesztő pedig a 777blog jellegzetességeit ismertette.

Kerekasztal-beszélgetésen vitatta meg Szűts Zoltán, Gianone Péter és Bodó Mária, a Duna csatorna Agapé című műsorának felelős szerkesztője az online kommunikáció kínálta evangelizáció kérdéseit.

Szöveg: Federics Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye



Fotó: Szent István Televízió



Magyar Kurír