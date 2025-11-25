Itt az advent: Megújult a 80 éves Új Ember katolikus hetilap

Advent a készület és a megújulás ideje. A készületé, mert Emmanuel, a velünk lévő Isten megtestesülését várjuk és legvégső, második eljövetelét. Azt ünnepeljük, hogy Isten szeretetből, önérdek és öncél nélkül jön egészen közel hozzánk. Arra hív minket, hogy felismerjük ezt, és életünkkel válaszoljunk rá. A legtökéletesebb válaszunk, hogy élünk soha ki nem apadó kegyelmével, és megújítjuk szívünket, beszédünket, cselekedeteinket.

Az Új Ember idén ünnepli 80. születésnapját. Augusztustól hétről hétre visszatekintünk az elmúlt évtizedekre egy-egy korábban megjelent írással. Tudjuk, hogy a jelent csak úgy érthetjük meg, ha ismerjük a múltat. S ha bármiben nagynak tűnhetünk, az azért is van, mert elődeink vállán állunk. Mindaz a gazdagság, ami felhalmozódott az évtizedek alatt, és amit napjainkban is közvetítenek írásaink, ma is személyesen megszólít mindannyiunkat, és megújulásra sarkall: szerzőt és Olvasót egyaránt.

Ebben a hitben, az új egyházi év elején, adventtől formátumot váltunk. A hetilap, amit oly sokan szeretnek, várnak és olvasnak, megújult.

A forma változik, a lényeg azonban ugyanaz marad: az evangélium örömhírét szeretnénk elvinni Olvasóinkhoz erősebb képi megjelenéssel, de változatlan lényeglátással, teljességre törekvéssel.

A megújult forma nem apró „szépészeti” változtatás, hanem egy alapos, minden részletre kiterjedő átalakítás eredménye, melynek során a lap megjelenését, elrendezését és az olvasási élményt helyeztük a középpontba. Az elmúlt években kialakult egy tartalomstruktúra, ami elnyerte Olvasóink tetszését és bizalmát. Nem akarjuk elengedni azt az örökséget és minőséget, amit Önök megszoktak és megszerettek. Ezért a legfontosabb üzenetünk:

a tartalom és a színvonal marad a régi, akár a hetilapról, akár annak kulturális mellékletéről, a Mértékadóról legyen szó.

Bár a világ és a médiafogyasztási szokások rohamléptekkel változnak, mi továbbra is hiszünk az értékes, igényes, alapos és hiteles újságírás erejében. Ezt szeretnék képviselni és továbbvinni az új formában megjelenő lapszámainkban is.

Izgatottan, örömmel és a régi szeretettel adjuk Tisztelt Olvasóink kezébe a megújult hetilapot. Főszerkesztőként arra kérem Önöket, hogy tartsanak velünk ezen az izgalmas úton, és lapozgassák örömmel az új formátumot. Kívánom, hogy az új köntösben megjelenő újságban is ugyanolyan elmélyültséggel, élvezettel és lelki haszonnal olvassák cikkeinket, mint eddig.

Kérjük továbbra is támogató hűségüket és imáikat!

A megújult, immár 24 oldalas Új Ember az ingyenes, 24 oldalas Mértékadóval (kulturális melléklet és műsorújság) együtt elérhető a templomokban, az újságárusoknál, illetve előfizethető szerkesztőségünk terjesztési osztályán.

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata az Új Ember 2025. november 30-i számában jelenik meg (nyomdába adva november 24-én).