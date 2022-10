Iustitia duce, caritate comite – Tanulmánykötet Erdő Péter bíboros 70. születésnapjára

A hetvenedik életév betöltése mindig meghatározó dátum a tudományos élet aktív résztvevői számára. Ez az életkor, amikor a tudomány képviselői vissza szoktak tekinteni arra az alkotásra – vagy az elért eredmények gazdagságára –, amely addigi munkájukban maradandónak, a jövőre nézve is meghatározónak nevezhető. Ugyanez az időpont ad alkalmat a szakma számára, hogy akár mint pályatársak, kollégák, az ünnepelt szellemi környezetének tagjai, tanítványok (ha tetszik, az ünnepelt tudományos iskolateremtő munkájának köszönhetően kiforrott új nemzedékek képviselői) kifejezzék tiszteletüket.

2022-ben két kötet is napvilágot látott Budapesten, a Szent István Társulat gondozásában, amely Erdő Péter bíboros, prímás, az MTA rendes tagjának tudományos, oktatási, oktatásszervezési és kutatói tevékenysége; püspöki, lelkipásztori, valamint az Apostoli Szentszék számos dikasztériumában végzett aktív tevékenysége előtt tiszteleg. Az első kötet a nemzetközi kánonjogász- és kánonjogtörténeti szakma megbecsülését fejezte ki (vö. Sacrorum canonum scientia: radici, tradizioni, prospettive. Studi in onore del Cardinale Péter Erdő per il suo 70° compleanno, Budapest, 2022); a második – a most röviden bemutatandó – Az igazságosság mint útmutató, a szeretet mint társ című magyar nyelvű kötet – pedig a hazai szakma tisztelgése a szent tudományok világviszonylatban is kimagasló művelője és formálója előtt.

A magyar nyelvű ünnepi kötet szerkezeti felépítése valójában követi a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) öt karából négy mottójában foglalt tematikát (vö. Hittudományi Kar: Sacra Theologia; Jog- és Államtudományi Kar: Istum Aequum Salutare; Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar: Scientia et Fidelitate; Kánonjogi Intézet: Sacri Canones); ezt egészíti ki a Szent István Tudományos Akadémia működéséről írt tanulmány. A PPKE egyes karainak mottója alapján adott címekkel elkülönített fejezetekben főként az adott fakultás tanárainak írásait olvashatjuk, kiegészítve olyan további – a fejezetbe tematikusan illeszkedő – tanulmányokkal, melyek szerzőinek az adott területen végzett hazai tudományos munkája meghatározó.

Az első fejezet (Sacra Theologia) huszonöt tudományos igényű publikációt tartalmaz, Baán István, Beran Ferenc, Dolhai Lajos, Fodor György, Gájer László, Gárdonyi Máté, Görföl Tibor, Ivancsó István, Kajtár Edvárd, Kocsis Imre, Kovács Zoltán, Kránitz Mihály, Laurinyecz Mihály, Lovassy Attila, Martos Levente Balázs, Németh Gábor, Pákozdi István, Puskás Attila, Rokay Zoltán, Szilágyi Csaba, Takács Gyula, Tarjányi Béla, Török Csaba, Török István Izsák és Vincze Krisztián tollából (pp. 19–343). A második fejezet (Iustum Aequum Salutare) öt tanulmányt ölel fel, melyek szerzői: Bándi Gyula, El Beheiri Nadja, Schanda Balázs, Szabó István és Varga Zs. András (pp. 347–412). A harmadik fejezetben (Scientia et Fidelitate) szintén öt tudományos munkát olvashatunk; Fröhlich Ida, Hargittay Emil, Szelestei N. László, Szovák Kornél és Tusor Péter tanulmányát (pp. 415–474). A negyedik, egyben utolsó fejezet (Sacri Canones) nyolc szerző (Artner Péter, Hársfai Katalin, Keppinger Boglárka, Kuminetz Géza, Lefkánits György, Szabó Péter, Szuromi Sz. Anzelm, Ujházi Lóránd) tanulmányát közli (pp. 477–598). Mindezek után kap helyet Barna Gábornak a Szent István Tudományos Akadémia és az esztergomi érsekek kapcsolatáról írt összegző áttekintése (pp. 599–605).

Az ünnepi kötetet Kuminetz Gézának, a PPKE rektorának köszöntője vezeti be (pp. 5–10); míg Erdő Péter bíboros naprakész, műfajonként tagolt, tudományos publikációs jegyzéke zárja le (pp. 611–648).

A reprezentatív formában, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek tiszteletére megjelentetett Iustitia duce, caritate comite című kötet – köszönhetően azon nagy tudományterületeknek, melyeket az ünnepelt is számos gondolatával gazdagított eddigi tudományos tevékenységével – méltó tisztelgés a magyar tudományos szakma képviselői részéről korunk egyik legmeghatározóbb katolikus egyházi gondolkodója előtt. Az igényes tanulmánykötet széles panorámát nyújt nemcsak a szent tudományok, hanem a jog- és bölcsészettudományok hazai műveléséről is.

Szerző: Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem

Fotó: Szent István Társulat

Magyar Kurír