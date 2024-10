Jáki Szaniszló bencés tudós születésének 100. évfordulóján rendeztek konferenciát Madridban

Bagyinszki Ágoston OFM, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, főiskolai docens Epistemological Notes on the Work of Stanley Jaki at the Intersection of Theology and Natural Science címmel, Tóth András, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetője, egyetemi docens, a Jáki Szaniszló Társaság elnöke pedig Jáki’s Critique of the Reductionist Approach to AI and Its Today’s Implications címmel tartott előadást a rangos nemzetközi tanácskozáson.

Bagyinszki Ágoston előadásában kiemelte, hogy Jáki Szaniszló szerint a vallási megismerés elköteleződő bevonódás és közösségi beágyazódás nélkül nem lehet teljes. Tóth András erre reflektálva felhívta a figyelmet, hogy a bencés szerzetes példája arra tanít, hogy a tudomány szűk látókörű művelése mechanisztikus megközelítésekhez vezet, és azt kockáztatja, hogy elveszítjük a végtelenre nyíló emberi horizontunkat, amely a keresztény hittől elválaszthatatlan.

