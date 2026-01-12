Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

Idén az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete január 18-án, vasárnap 18 órakor lesz a Kálvin téri református templomban. Igét hirdet Kondor Péter evangélikus püspök, szentbeszédet mond Erdő Péter bíboros. Az imahét imádságait és elmélkedéseit ezúttal az ősi Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői ajánlják a tagegyházak gyülekezeteinek figyelmébe.

Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának harmadik hetében tartják meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei együtt imádkozzanak a keresztények egységéért.

Az idei imahét jelmondata:

Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” (Ef 4,4).

Az Örmény Apostoli Egyház gazdag ökumenikus múltra tekint vissza, törekszik hidakat építeni a többi keresztény közösséghez. Az utóbbi évtizedekben párbeszédet folytat különböző felekezetekkel, így a római katolikus, a keleti ortodox és a protestáns egyházakkal is keresi a közös alapot, saját egyedi örökségének megőrzése mellett. Az Örmény Apostoli Egyház részvétele az Egyházak Világtanácsában és kapcsolata a Vatikánnal és más egyházi testületekkel példázza a keresztény egység és kölcsönös egyetértés iránti elkötelezettségét. A dialógus iránti elkötelezettsége a kereszténység körén túlra is kiterjed és vallásközi párbeszédbe kapcsolja más vallásokkal, például az iszlámmal. E párbeszédek előmozdítják a békét és az egyetértést, különösen egy olyan régióban, amelyet vallási sokszínűség és történelmi feszültségek jellemeznek. Az örmény egyház ilyen alapállásból járul hozzá a vallási türelemről, a környezetvédelmi felelősségvállalásról, a társadalmi igazságosságról szóló globális vitához, kifejezve elköteleződését a szeretet, együttérzés és tisztelet értékei mellett mai bonyolult világunkban.

Az imahét magyar nyelvű kísérőfüzete INNEN, a megnyitó istentisztelet liturgiája pedig IDE kattintva tölthető le.

Az imahét egyes programjairól a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) oldalán vagy helyi szinten az egyházmegyék honlapjain tájékozódhatnak.

Forrás: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Fotó: Lambert Attila; MEÖT

Magyar Kurír

