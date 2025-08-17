Jelen kell lennünk a világban a béke üzenetével – Búcsúnap Alsószentivánon Korzenszky Richárddal

Korzenszky Richárd bencés szerzetesi tevékenysége mellett volt tanár, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója, 1991–1994 között az oktatási minisztérium munkatársaként az egyházi iskolarendszer újjászervezésében is aktívan közreműködött, majd a tihanyi apátság vezetője lett nyugalomba vonulásáig. Számos életbölcsességet megosztott Alsószentivánon a zarándokokkal, amelyek biztos kapaszkodókat adnak napjainkban is.

Rámutatott: nekünk keresztényeknek a kapaszkodót Jézus Krisztus és az ő tanításai jelentik. „Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, és meg is tartják” – hangzott el az evangéliumban. „Tegyétek azt, amit mond!” – idézte a Szűzanya kánai menyegzőn elhangzott szavait Korzenszky Richárd.

Érdekességként elmondta, a mesterséges intelligencia arra a kérdésre, hogy mi a fatimai üzenet jelentősége napjainkban, azt a választ adja:

továbbra is időszerű a megtérés, az ima, a béke, a békéért való imádkozás hangsúlyozása, valamint a világban zajló konfliktusokra és erkölcsi válságra való figyelmeztetés.

Ma igencsak nehéz világot élünk meg, amelyben nem az egyesítő erők munkálnak.

Jézus minden megmozdulása közösséget teremt, az életet szolgálja. Betegek meggyógyulnak, sánták újra járnak, leprások újra a közösség tagjai lehetnek. Krisztus egybefogja az embereket.

Ma pedig mindenki harcol mindenki ellen. Sokszor idegennek érezzük magunkat saját hazánkban, családunkban is. Sátáni erők működnek, melyek célja a bomlasztás (a görög diabolosz szó jelentése: megosztó, elválasztó), a közösségek szétverése. Sokszor idegenek vagyunk egymás számára még a templomban is. A bizalmatlanság jellemző korunkra. Viszont,

ha nem bízunk meg egymásban, ha nem tudjuk őszintén szeretni embertársainkat, hogyan tudnánk szeretni Istent, és rábízni magunkat?

Folyamatosan támadások érik gyökereinket, éltető hagyományainkat, amelyek hosszú évszázadokon át a megmaradást biztosították elődeinknek. Támadások érik a vallást, az egyházi közösségeket, nemzetünket, hagyományainkat, a család intézményét és magát az Isten képére teremtett ember személyiségét is.

Nagyon vigyázzunk a gyökereinkre! – buzdított Korzenszky Richárd. Ne engedjük hétköznapivá tenni a családot! Elfeledkezünk arról, hogy a család az a közösség, ahol a gyermek a bizalmat megélheti, kialakul a bízni tudás. Ha rá merjük bízni életünket másokra, akkor Krisztusra is. Ne engedjük a „szép új világ” ideológiájának, hogy széthasítsa a személyiséget! Gyermekeinkben lássuk meg a jövőt: a kislányban a majdani nőt, hogy feleség lesz majd, és anya, a fiúban pedig a leendő férfit, aki férj lesz, és apa. Ne engedjük az értékeinket sárba tiporni, vigyázzunk vallási és nemzeti közösségünkre! Ne hagyjuk szétrobbantani a családot, és ne hagyjuk, hogy Isten teremtett rendjét szétrombolja egy sátáni ideológia!

A bencés szerzetes arra is felhívta a figyelmet:

jelen kell lennünk ebben a furcsa világban a béke üzenetével, a boldogság üzenetével. Máriát boldognak mondják, aki hitte, hogy beteljesül mindaz, amit az Úr mondott neki. Boldogságunk forrása, ha merünk és tudunk odafigyelni Isten igéjére,

ha tiszta szívvel megvan bennünk a szándék és készség, hogy tegyük azt, amit Jézus mond. Legyünk jelen az evangélium örömével, vigyük el a jó hírt, hogy van értelme az életnek.

Nem a birtoklástól lesz valaki gazdag, hanem ha szívében gazdag, mert befogadja Isten igéjét. Tekintsünk Máriára, aki Fatimában kinyilatkoztatta: felelősek vagyunk ezért a vesztébe rohanó világért. Először nekünk kell változni, s ha mi magunk megváltoztatjuk életünket, megváltozik körülöttünk is a világ. Ehhez kérjük az Úr segítségét és Mária közbenjárását – zárta tanítását Korzenszky Richárd.

Helter István plébános megköszönte Korzenszky Richárdnak a tanítását, valamint paptársainak és a híveknek is a részvételt a búcsúnapon.

A szabadtéri rendezvényt szokás szerint körmenet zárta, a teljes ünnep pedig a templomban megtartott szentségimádással és imával ért véget.

Szöveg és fotó: Kiss Attila

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

