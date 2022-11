Jézus sírjához zarándokoltak a magyar papok Erdő Péter bíboros vezetésével

A magyar főpásztor tiszteletére szervezett, november november 7-én, hétfőn kezdődött szentföldi papi zarándoklat szerdán a Tábor hegyére érkezett. Jézus színeváltozása helyszínén Erdő Péter bíboros vezetésével mutattak be szentmisét, a homíliát Szivák Tamás atya mondta.

A zarándokok Jerikó és a Megkísértés hegye után a jeruzsálemi Szent Sír-bazilikában Jézus sírjánál, a feltámadás helyszínén imádkoztak. Erdő Péter bíboros tiszteletére az ősi templomban rendhagyó bevonulásra került sor: a sír bejáratánál Željko Barbarić, a bazilika ferences közösségének vikáriusa köszöntötte őt és a vele érkezett zarándokokat.

A vikárius arról beszélt: a Szent Sírhoz milliók zarándokolnak el, akik a fáradságos út és a többórányi sorban állás után egy üres sírboltot találnak. Egy üres sírt – amely azonban mégis a minden.

A mindenható Isten áldjon meg benneteket, egyházmegyéteket, országotokat és az egész világot, ahol ma különösen a békéért imádkozunk

– fogalmazott Željko Barbarić, akinek szavait Várnai Jakab ferences szerzetes, a jeruzsálemi Studium Theologicum Franciscanum professzora tolmácsolta.

November 10-én, csütörtökön a Via Dolorosán, Jézus keresztútjának stációi mentén haladtak a zarándokok vissza a Szent Sír-bazilikába, ahol szentmisét mutattak be Erdő Péter vezetésével.

Szentbeszédében Varga János atya, a bécsi Collegium Pázmáneum rektora kiemelte, hogy ez a szentmise hármas ünnep: ünnep, mert a Szent Sír-bazilikában misézhetnek, ünnep, mert a zarándoklaton részt vevő papok együtt lehetnek, és ünnep Nagy Szent Leó pápa emléknapja miatt, aki ünnepeinket is elkíséri: a karácsonyt, nagypénteket, húsvétot – „mint hűséges főpásztor tanít minket”.

Felidézte János evangéliumából Jézus sírba tételét és azt: új sírba helyezték, ami illik Krisztus személyének, életének, halálának és feltámadásának újdonságához, egyediségéhez. A sír közel volt a megfeszítés helyéhez – folytatta –

és itt most mi is közel vagyunk a sírhoz. De otthon is jó lenne közel éreznünk magunkhoz a sírt, Jézus temetésének és feltámadásának a helyét.

Varga János atya arról is beszélt: a húsvéti esemény a középpontja és forrása az Egyház életének – a Szent Sír Jézus életének mélypontja, egyben a húsvéti esemény, a feltámadás helyszíne.

A sírban sötét volt éjszaka, és sötét volt akkor is, amikor Júdás elárulta Jézust. „Éjszaka van, amikor gyűlölet, ellenségeskedés és harc van, éjszaka van ott, ahol testvér a testvért nem ismeri meg, ahol nincs párbeszéd, nincs egység” – fogalmazott, hozzátéve: ahol világi értelemben reménytelenül sötét, élettelenség van, ott is lehet feltámadás. Homíliájában Varga János atya felhívta a figyelmet arra: nem köveket ünneplünk és nem az üres sírt, hanem a Feltámadottat, aki találkozott övéivel, az apostolokkal, az asszonyokkal, és akivel mi is találkozunk újra és újra szentségi formában.

A te szeretetednek lelkét öntsd belénk Urunk, hogy akiket a húsvéti szentségekkel jóllakattál, azokat atyai jóságoddal tedd szívükben is egyetértőkké

– zárta szentbeszédét a Pázmáneum rektora, Varga János atya.

A zarándokok ezután még Jeruzsálemben maradtak: előbb a Siratófalhoz, majd az Olajfák hegyére és a Getszemáni kertbe mentek, végül a Nemzetek Templomában imádkoztak.

A Szederkényi Károly atya által Erdő Péter tiszteletére szervezett jubileumi zarándoklat a hétvégén zárul.

