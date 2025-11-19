Jézus szemével látják a másikat – Átadták a Váci Egyházmegyei Karitász idei Szent Erzsébet-díjait

A szertartást követően a megszentelt Erzsébet-kenyereket is kiosztották, majd eljuttatták a rászorulókhoz.

A díjátadásra rokonok, barátok kísérték el a különböző településekről érkezett karitászos önkénteseket. Marton Zsolt megyéspüspök homíliájában a Lukács evangéliumában olvasható, az igazságos bíróról szóló példabeszéd alapján a szüntelenül végzett, nem lankadó imádságról elmélkedett, amely mindig meghozza gyümölcsét.

Azt akarja nekünk megtanítani, hogy az imádság beszélgetés, őszinte kapcsolat Istennel, melynek két nagyon fontos tulajdonsága van, az őszinteség és a hűség. A kötött imádság mellett fontos megtanulnunk az Istennel való kötetlen beszélgetést is, mert az imádság állandó kapcsolat az Úrral.

Valamikor örömmel imádkozunk; más alkalommal tompának, fáradtnak érezzük magunkat, nincs erőnk, nincs kedvünk imádkozni. De akkor is imádkoznunk kell, hogy a kapcsolat fönnmaradjon.

Higgyünk abban, hogy Isten valóban minden fölött áll, akkor is, amikor valami emberileg kilátástalannak tűnik. Istennek van megoldása, és megmutatja akkor, amikor eljön az ideje.

Ezért fordulunk Isten felé hálaadással, megköszönjük, hogy a nehéz, kilátástalan helyzetekben segített.

Ezzel a kitartó, bele nem fáradó imádságos hittel és lendülettel megyünk tovább, hogy ő a mi garanciánk a segítségnyújtásban. Akkor, amikor tehetetlennek érezzük magunkat, amikor úgy érezzük, hogy emberi erőink, anyagi forrásaink, szolgálatkészségünk korlátolt vagy nem talál befogadást, Isten cselekszik. Ez a mi bizalmunk, ez a mi reményünk. XVI. Benedek pápa azt írja a Deus caritas est kezdetű enciklikájában, hogy

a felebaráti szeretet abban áll, hogy azokat az embertársaimat is, akiket első látásra nem szívlelhetek, vagy egyáltalán nem ismerek, Istenben és Istennel szeretem.

A szeretetszolgálat során végzett munka folyamán az önkéntesek megtanulják, hogy ne csak a szemükkel lássák a másik embert, hanem Jézus Krisztus szemével. Ez csak az Istennel való bensőséges találkozás által lehetséges – mondta Marton Zsolt püspök.

A Szent Erzsébet-díjat minden évben azok a Váci Egyházmegye területén szolgáló önkéntesek kapják, akik évek óta szeretettel és lelkiismeretesen végzik önkéntes munkájukat a rászorulók megsegítése érdekében. Idén Fazekas Istvánné Marika, a drégelypalánki Szent Erzsébet karitászcsoport tagja, Kalóné Balogh Klára, az újszászi karitászcsoport tagja, valamint Gál Sándor Zoltán, a ceglédi Szent Kereszt Karitász tagja vehette át az elismerést kifejező díszoklevelet és a Szent Erzsébetet ábrázoló ikont.

Fazekas Istvánné Marika szolgálatát szívvel-lélekkel, nagy lelkiismeretességgel végzi. A nehéz sorsú emberek bizalommal fordulnak hozzá, mert tudják, szeretettel, megértéssel és valódi gondoskodással fordul feléjük. Marika mindennapi életével és cselekedeteivel tanúságot tesz gondoskodó szeretetéről és mély hitéről, lelki élete pedig mindannyiunk számára példaértékű.

Kalóné Balogh Klára kiemelkedő szociális érzékenységével, önzetlen és rendíthetetlen elkötelezettségével példát mutat közössége és korosztálya számára. Áldozatos munkájával hozzájárul a hátrányos helyzetű családok életminőségének javításához, mindennapi tetteiben a segítő szándék, az emberség és a közösségi felelősségvállalás mutatkozik meg. Munkáját a helyi bölcsődében végzi, ahol kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű kisgyermeket nevelő családok felkutatására, támogatására és segítésére. Klára életét a mások iránti empátia, segítőkészség és hivatástudat hatja át mind a magánéletében, mind szakmai tevékenységében.

Gál Sándor Zoltán a ceglédi Szent Kereszt Karitász egyik legaktívabb tagja, aki édesanyját is bevonva a feladatokba, sokirányú tevékenységével lelkiismeretesen részt vesz a karitászközösség mindennapjaiban. Fáradhatatlan munkájának köszönhetően számos nehéz sorsú család, beteg és mozgáskorlátozott ember kapott valódi, hatékony segítséget, legyen szó élelmiszer- és ruhaosztásról, látogatásról vagy lelki támogatásról. Mindennapi szolgálatát az emberség és a szeretet cselekvő erejébe vetett bizalom vezérli. Sándor példát mutat mindenki számára abban, miként lehet a hitet tettekre váltani, és hogyan lehet a közösségért végzett munka által reményt vinni mások életébe.

A szertartás után a megszentelt Erzsébet-kenyereket is kiosztották, majd eljuttatták a rászorulókhoz. E kenyerek arra emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége, hisz az önzetlen, a segítő, a cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti. Erre a segítő szeretetre adott példát Szent Erzsébet is.

