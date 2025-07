Jézus Szent Vérének ünnepén tartották az idősek és betegek búcsúját a bátai kegyhelyen

Szentbeszédében a Szent Vér teológiájáról beszélt. A középkori liturgia és egyházművészet a keresztet állította a templom fókuszába, míg az újkorban az eucharisztikus jelenlét került a középpontba, így minden templomban a tabernákulum az oltár legfontosabb eleme. Bátán e kettő összekapcsolódik, és jól kifejezi a keresztény tanítás lényegét. Elválaszthatatlan egymástól a tabernákulum és a kereszt, a kettő csak együtt értelmezhető.

A szónok beszélt arról is, hogy Jézus Szent Vére, amely az emberek megváltásáért az Úr megnyitott oldalából ömlött ki, s amely ma is minden szentmisében megújul, összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövőt. Az Ószövetségben a prófétákat, akik Isten követei, üzenetének hordozói voltak, az emberek megölték. Jézus a gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszédében is erről tanít. A gazda küldi a szolgáit, de azokat a gonosz emberek megölték, mire ő a saját fiát küldi el hozzájuk. Jézusnak, az Isten Fiának sorsa prófétai sors, őt is halálra adják, értünk szenvedett rettenetes halált.

De Jézus azt is mondja, hogy „ha engem üldöznek, titeket is üldözni fognak”. Tudja, hogy a követőit is üldözni fogják. S ez ma is így van, hiszen napjaink legüldözöttebb vallása a kereszténység, ma is a világ számtalan pontján ontják hitük miatt a keresztények vérét.

A bátai kegyhelyen ünnepelt szentmisében az idősek és a betegek felvehették a betegek szentségét, majd a szentmise eucharisztikus körmenettel fejeződött be.

A bazilikában a hívek egész nap tiszteletüket fejezhették ki az oltárra kihelyezett Szent Vér-ereklye előtt.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Szöveg és fotó: Sümegi József diakónus, a bátai kegyhely őrzője

Magyar Kurír