Jézus szenvedésének útján Boldog Bódi Mária Magdolnával

A keresztút nem csupán egy hagyományos ájtatosság, hanem egy mély lelki út, amely segít abban, hogy közelebb kerüljünk Megváltónk szenvedéséhez, és saját életünk keresztjeit is új megvilágításban lássuk.

Boldog Bódi Mária Magdolna példája különösen közel hozza hozzánk ezt az utat: élete tanúságtétel arról, hogy a hit, az áldozat és a szeretet a legnehezebb helyzetekben is erőt ad.

A keresztút állomásai végigvezetnek bennünket Krisztus fájdalmának útján az ítélettől a kereszthalálig. Minden egyes állomás arra hív, hogy megálljunk, elcsendesedjünk, és felismerjük: Jézus értünk vállalta a szenvedést, hogy számunkra az élet útját megnyissa. Ebben a szemlélődésben Boldog Bódi Mária Magdolna hite és bátorsága segít bennünket, hogy mi is hűségesek maradjunk Krisztushoz a mindennapokban.

A közös imádság lehetőséget ad arra, hogy közösségben, egymást erősítve éljük meg hitünket. A keresztút során nemcsak Krisztus szenvedésére tekintünk, hanem saját életünk küzdelmeire is, és kérjük a kegyelmet, hogy hittel, reménnyel és szeretettel tudjunk helytállni.

A nagyböjt arra hív bennünket, hogy merjünk elcsendesedni, és újra Isten felé fordulni. A keresztút ebben az úton járásban segít, hogy felismerjük: a szenvedés nem a vég, hanem az életre vezető út része, amelyen Krisztus mellettünk halad.

A keresztút elmélkedéseit a Veszprémi Főegyházmegye Pasztorális Irodájának munkatársai írták. Az elmélkedéseket Takáts István érseki általános helynök, valamint Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgató olvassa fel.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

