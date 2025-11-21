Jézust hallgatni a hegyi beszédben – Adventi konferenciabeszéd-sorozat a pesti ferenceseknél

Máté evangélista úgy rajzolja meg Jézus egyéniségét, hogy tettei mellett különösen is kiemeli beszédeit. Ezek közül az első és talán a legjelentősebb, de mindenképpen a legismertebb a hegyi beszéd. Ez Jézus erkölcsi tanítását foglalja össze. Jézus, mint egyfajta új Mózes, új törvénnyel jelentkezik, amely az előzőt valójában feltételezi, mégis számos ponton megújítja, megváltoztatja, felülmúlja.

Milyen nekünk, mai keresztényeknek az ellenségszeretetről, a nyolc boldogságról vagy éppen az úgynevezett aranyszabályról hallani? Mennyire engedjük, hogy Jézus ezekre az olykor nehéz területekre hívjon minket?

A négy adventi vasárnap négy fontos témáján át közelítjük meg Jézust, aki a hegyi beszédben tanított. Az első a rejtekhely, amelyre az imádkozó, böjtölő hívőt meghívta. A második a már-már kényszerítő erő, amellyel az ellenségszeretet nagylelkűségére tanít. A harmadik vasárnap az aranyszabályról beszélünk majd, hogy bánjunk mindenkivel úgy, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Végül a lámpásról és a hegyre épült városról szólunk, arról a szerepről, amelyet Jézus szánt övéinek, a lehető legtermészetesebb bátorsággal.

A hegyi beszéd Jézus igényességét mutatja, és kihívás elé állít minket a mai napig.

Nem is lesz erőnk megtenni, amit a Mester kért, ha nem maradunk vele éltető kapcsolatban. Öröm lesz mégis felfedezni, hogy ezek a sorok, azon túl, hogy irányt szabnak, Jézusból is részt adnak, vele is összekapcsolnak.

*

Advent négy vasárnapján

18.00: adventi gyertyagyújtás, vesperás

18.30: szentmise

19.00: konferenciabeszéd

Forrás: Belvárosi Ferences Templomigazgatóság

Fotó: Lambert Attila (archív)

Magyar Kurír