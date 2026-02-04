Jézust választani, világítani ott, ahová Isten állított – A megszentelt élet világnapja Csíksomlyón

Külhoni – 2026. február 4., szerda | 15:49
„Különböző hivatások és utak ellenére egy a közös: Jézust választani, vele élni, és hűségesen világítani ott, ahová Isten állított” – mondta Albert Leander ferences szerzetes február 2-án, hétfőn este a szerzetesek a csíksomlyói kegytemplomban tartott ünnepi találkozóján.

Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 1997 óta Szent II. János Pál pápa rendelete alapján egyben a megszentelt élet világnapja is, amelynek célja felhívni a figyelmet a különböző szerzetesrendek fontosságára az Egyház életében. Ez alkalomból a csíksomlyói kegytemplomban szentmisén ünnepeltek a környék szerzetesei február 2-án.

Albert Leander OFM, csíksomlyói házfőnök prédikációjában rámutatott: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe arra emlékeztet, hogy a Boldogságos Szűz Mária és Szent József elhozzák a templomba a világ Világosságát, az Üdvözítőt. A várakozó, imádkozó nép – Simeon és Anna példája szerint – felismeri és fogadja őt.

„Ezen a napon az Egyház a szerzetesség világnapját is ünnepli. Különböző hivatások és utak ellenére egy a közös: Jézust választani, vele élni, és hűségesen világítani ott, ahová Isten állított. (…) A megszentelt gyertya mindannyiunkat arra hív, hogy Krisztus világosságát mutassuk a világnak” – mondta a ferences szerzetes.

A szentmise után a szerzetesek együtt imádkozták a zsolozsma esti imaóráját.

A szentmisét a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Ferences sajtószolgálat

Magyar Kurír

