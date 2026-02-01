Jó emberekből sosincs elég – Tizenhat gyermekes családapa volt az egyik esztergomi gimnázium vendége

„Az öreg Király” – így mutatkozott be közvetlenül a hallgatóságnak az előadó, aki már fiatalon elhatározta, hogy életével a Jóistennek akar tetszeni. A túlnépesedéssel kapcsolatos aggályokat rövid úton eloszlatta; vallja, hogy az csupán „szamárság”, hiszen egyrészt hazánkban demográfiai tél uralkodik, másrészt – mint mondta – jó emberekből sosincs elég.



A rendkívül gazdag életutat bemutató előadás egyben nevelési tanácsadás is volt. Király Ignácz részletesen kifejtette a „normára nevelés szelíden” elvét, és megosztotta a hallgatósággal a sajátos „sebaj-törvény” történetét is, amelynek lényege a rendíthetetlen bizalom az Úrban, mert aki a Gondviselő akaratát elfogadja, azt semmi baj nem érheti.

Előadásában Király Ignácz hangsúlyozta az életre való nyitottság fontosságát, valamint egy férfi és egy nő életre szóló, szeretetközösségben megélt elköteleződését. Vallja, hogy ezt a köteléket különféle szerződések nem pótolhatják, valódi szentséggé csak Isten teheti.

A Dialógus Műhely következő előadója Nagy Péter, a Pécsi Egyházmegye közoktatási munkatársa lesz. A március 20-i előadás címe: Bukósisak az élethez: nevelés és felelősség.

Forrás és fotó: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola

Magyar Kurír