Jó gyakorlatok a hitoktatásban – Módszertani online minikonferencia-sorozatot tartanak Erdélyben

A kialakult járványhelyzet hitoktatóinkat már tavasszal komoly kihívások elé állította. Akkor a korábbról meglévő digitális kompetenciáikat „aktivizálták”, aztán sokaknál azok továbbfejlesztésére is igény volt. Hitoktatóink többféle szervezésben felkínált képzéseken vehettek és vehetnek részt folyamatosan.

Ezek az általában gyakorlatias tanfolyamok kétségtelenül kiváló alkalmak arra, hogy a pedagógusok megismerjék, miként lehetséges – a helyzethez képest – jól tanítani az online térben. Ahhoz viszont, hogy a látottakat saját területükön is alkalmazni tudják, többeknek további segítségre, sőt általában mindenkinek több-kevesebb bátorságra is szüksége van.

Igény volt tehát olyan képzésekre is, amelyek az új ismeretek konkrét tananyaghoz adaptálását segítik, illetve a begyakorlásra kínálnak lehetőséget. Ilyen meggondolással kérték fel nyár elején a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központot, hogy speciálisan a hittanárok számára szervezzen továbbképzést. Ők a budapesti #újpedagógia trénereit és három hazai mentort vontak be a digitális projektpedagógia hittanórai alkalmazását ismertető, közel háromhetes képzésbe. A négy egyházmegye hitoktatói számára kétszer is meghirdetett és megtartott programban mintegy száz hittantanár vett részt.

A másik nagyszerű lehetőség volt számukra az Országos Magyar Továbbképző Központ szervezésében, Nemes István módszertanos hittantanár vezetésével tartott, az interaktív tananyagfejlesztést a Livresq nevű programmal segítő továbbképzés.

Miután már sok eszköz, felület, applikáció, program alkalmazását, használatát megismerték a kollégák, az újabb online oktatási időszak során fontos lett, hogy azokat a hittantémák feldolgozásához is adaptálják. Ezt viszont már nem külön felkért trénerekkel, hanem a gyakorló hitoktatókkal képzelte el az Országos Magyar Továbbképző Központ, ezért bemutatóra, megbeszélésre, megvitatásra alkalmat és lehetőséget kínáló minikonferenciaként hirdette meg az újabb programot.

A november 13-i, december 4-i és január 8-i alkalmak mindegyikén négy-négy, a tantervben a soron következő hittantémát mutatták, illetve mutatják be, így a program résztvevői nyomban alkalmazni is tudják a felajánlott gyakorlatokat. Komoly segítség és megerősítés ez a hitoktatóknak, akik szép számban jelentkeztek a programsorozatra: a minikonferenciára a négy egyházmegyéből több mint hetven hittantanár, pap és a hitoktatói hivatásra készülő egyetemi hallgató iratkozott be.

November 13-án Nemes István nagyváradi hitoktató, módszertanos tanár Az angyali üdvözlet – Mária döntése (9. osztály), Péter Endre csíkszeredai hitoktató Árpád-házi Szent Erzsébet (6. osztály), Kovács Szilvia Veronika nagyváradi hitoktató Krisztus király (4–8. osztály) és Dezső Renáta, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara didaktikai teológia szakán tanuló harmadéves hallgató a Keresztelő Szent János (8. osztály) téma feldolgozásait ismertették.

Amellett, hogy mindegyik hittanóraterv a digitális applikációk széles körű használatát (sőt azok kipróbálását is) lehetővé tette, az előadók komolyan szem előtt tartották, hogy az online térben is a lelki nevelés áll a középpontban. Tartalmi és módszertani szempontból is igényesen felépített, kiváló hittanórákat láttunk, melyeket élénk megbeszélések követtek.

A program különös színfoltja volt a nagyváradi Szent László Líceum két 9. osztályos diákja, Tarr Alexandra és Kovács László bekapcsolódása is, akik már meglévő tapasztalataikat osztották meg a Nemes István által prezentált, drámapedagógiai elemeket is tartalmazó témafeldolgozással kapcsolatban.

A jelen sorok írójának moderálása mellett zajlott program első alkalma a négy egyházmegye hitoktatói szakmai összekapcsolódásának kivételesen szép példája volt. Továbbá az is kifejezetten örvendetes, hogy hitoktatóink fontos szakmai műhelyként használják a Római Katolikus Hitoktatók Erdély nevű Facebook-csoportot, ahol számos témafeldolgozás és jó gyakorlat cserél gazdát, és a hitoktatói munkát segítő információkat osztanak meg.

Forrás: Ozsváth Judit/hittan.ro; Romkat.ro

Fotó: Hittan.ro

Magyar Kurír