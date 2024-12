Jótékonyan egy fenntartható világért – Az adakozás új lehetőségét kínálják januártól Debrecenben

„Az adakozás ott kezdődik, hogy elismerjük: mindent, ami az enyém, ajándékba kaptam.”

(Gary Chapman)

Isten útjai kifürkészhetetlenek.... Sokak számára elcsépelt lehet ez a mondat. Az élet azonban mindig igazolja ezen mondás létjogosultságát. 2024 februárjában a „véletlennek” köszönhetően alakult kapcsolat Kovács Péter és a Hajdúdorogi Főegyházmegye vezetősége között. A Svédországban működő Höganäs International Aid nonprofit egyesület vezetője azzal a szándékkal kereste meg a vezetőséget, hogy a görögkatolikus egyház rendszeres adományozója kíván lenni.

Kovács Péter jelenleg Höganäs község önkormányzati tanácsának elnöke, az ő nevéhez fűződik a nonprofit egyesület is, amely 1992-ben indult.

A kapcsolat egyre gyümölcsözőbb lett, a kapott adományban bútorok, használati tárgyak, elektronikai eszközök, felnőtt és gyermekruházat is voltak. Ezek kiosztása a rászorulóknak eddig főként a Hajdúdorogi Főegyházmegye munkatársai segítségével a Karitász koordinálásában történt.

A jövőben azonban várhatóan megsokszorozódik az adomány mennyisége, így annak kezelésében Jaczkó Dániel karitászvezetőnek Kapin István, a Hajdúdorogi Főegyházmegye Karitatív Irodájának lelkivezetője és Balogh Viktor koordinátor is segítségére lesz.

Egy görögkatolikus szolgáltatópont eddig is működött Debrecenben, ennek funkcióját gondolták most újra. Az Attila téri iroda marad a karitatív tevékenység központja, ahova továbbra is várják majd mindazokat, akik élelmiszert, tisztálkodási szereket vagy ruhaneműket keresnek maguknak. Ezt kiegészítendő nyílik egy úgynevezett szociális bolt is a Petőfi téren, szem előtt tartva fenntarthatóságot is: ez lesz az első olyan üzlet, amelyben adakozásra nyílik lehetőség.

A világ számos pontján van egyébként ennek szép gyakorlata: bevett szokás, hogy a nonprofit egyesületeknél leadott adományokat jelképes összegért meg lehet vásárolni, és az így befolyt pénzt is jótékony célra fordítják. Arról nem is beszélve, hogy az ide betérők is tehetnek a fenntartható világért, hiszen a tárgyak újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyiségét, miközben közrejátszik a rászorulók életminőségének javításában is.

A körülbelül 60 négyzetméteres üzlethelyiség 2025. januártól hétfőtől szombatig várja majd a látogatókat.

Adakozni oly módon is lehet majd, hogy a többek között Svédországból is érkező felajánlásokat a bolti érték töredékéért vásároljuk meg. (A külföldről érkező adományok tárolására egy vámospércsi ingatlant vásárolt a szervezet.)

A debreceni üzletben az érdeklődők találhatnak majd női, férfi- és gyermekruházatot, kiegészítőket, lakástextilt, lábbelit, bőrárut, de lesznek bútorok, lakberendezési és háztartási felszerelés, világítástechnikai cikkek, valamint könyvek, játékok is.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



